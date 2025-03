Después de que se asegurara que María Belén Ludueña era el reemplazo de Carmen Barbieri en Mañanisima, desde El Trece confirmaron que la esposa de Jorge Macri conducirá un nuevo ciclo en su pantalla, llamado Mujeres Argentinas. La conductora será la cabeza del equipo y tendrá un panel de mujeres especialistas. Sin embargo, no todo salió de la manera esperada, ya que una de sus compañeras decidió bajarse del grupo que estrena en pocos días.

La esposa del jefe de Gobierno de la Ciudad enfrenta una fuerte baja a pocos días de estrenarse como conductora del nuevo ciclo por el que apostará El Trece, después de no conseguir los números esperados con Mañanísima.

María Belén Ludueña sufrió un duro golpe a horas de comenzar su nuevo programa

Después de confirmarse que El Trece busca darle una lavada de cara a las mañanas de su canal, se conoció que será María Belén Ludueña la encargada de realizar ese trabajo. Junto a Sylvia Fernández Barrio, Liliana Franco, Evelyn Von Brocke, Amalia Guiñazu, Virginia Gallardo y Valentina Salezzi, la conductora se desempeñará en un nuevo rol. Sin embargo, uno de los roles más importantes, terminó por quedar vacante, ya que la encargada de llevarlo a cabo decidió bajarse.

Martina Soto Pose, la periodista y locutora, era la movilera del nuevo equipo de El Trece, pero a días de estrenar decidió bajarse del grupo por un motivo específico y habría dejado pedaleando en el aire a Ludueña y compañeras.

“Martina Soto Pose renunció ayer antes de empezar con María Belén Ludueña. Puso de excusa una nueva propuesta”, inicia el mensaje de una fuente cercana al canal. “Era la movilera. Gráfica hecha y todo”, agrega la fuente y finaliza con que “no sabía que estaba”.

Con dos días de por medio antes del estreno del nuevo ciclo matutino, conductora y equipo deberán saber cómo reformar el grupo para que un contenido tan importante, como los móviles, no quede fuera.

El comienzo de María Belén Ludueña en El Trece se vio opacado por la importante baja de Martina Soto Pose, que si bien podría solucionarse de manera temporal, con un reemplazo de algunos días, no deja de ser un duro golpe. Golpe no solo para la conductora, sino también para el equipo, el nuevo programa y el canal, que no se encuentra en uno de sus mejores momentos.

MVB