A poco más de un mes de la llegada del verano, las famosas empiezan a marcar el pulso de las tendencias de playa. Desde los tonos flúo hasta la elegancia minimalista, Pampita, Zaira Nara y María Vázquez anticipan cuáles serán las bikinis más buscadas de la temporada.

De María Vázquez y Pampita a Zaira Nara: las famosas mostraron las mejores bikinis para esta temporada de verano

Pampita, fiel a su estilo sofisticado y natural, apuesta por un clásico atemporal en colorado: corpiño de triángulo y bombacha string de lazos finos. En un tono intenso y potente, el conjunto se destaca por su sencillez estructurada. El diseño equilibra la fuerza del color, logrando un resultado visual impactante y sin exceso. Una elección perfecta para quienes prefieren un look playero que combine sensualidad y comodidad.

Pampita

En su segunda apuesta, la modelo se inclina por el lujo silencioso con una bikini blanca, símbolo de elegancia. En este caso, la a clave está en los tejidos con textura —piqué o jacquard— y en los accesorios orgánicos, como anillos en tono carey, que conectan las piezas y aportan un aire boho-chic.

Por su parte, Zaira Nara se suma a la tendencia artesanal y sensual, con un conjunto en negro carbón de tejido texturizado que evoca el crochet o macramé. Su corpiño underwire brinda un guiño de lencería elegante, mientras que la bombacha de corte alto estiliza la figura y realza la silueta. Un conjunto que equilibra lo bohemio con lo sofisticado.

Zaira Nara

Finalmente, María Vázquez, referente de estilo y audacia, elige una bikini en verde lima neón con efecto tie-dye, perfecta para quienes buscan un look vibrante. Su corpiño upside down combina confort con un aire deportivo-chic, mientras que los detalles en los lazos, con pequeñas cuentas o borlas, suman un toque artesanal encantador.

María Vázquez

Este verano, las famosas confirman que no hay una sola forma de brillar al sol: del minimalismo elegante al color shock, cada estilo refleja una manera distinta de disfrutar la temporada.