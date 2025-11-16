Mario Pergolini reveló un capítulo casi desconocido de su carrera: antes de convertirse en una figura clave de la radio y la televisión argentina, aceptó conducir Pasión de Sábado “solo por plata”, cuando el ciclo todavía no estaba asociado a la histórica conducción de Hernán Caire. Sin embargo, su paso por el programa musical fue tan breve como inesperado y terminó en una renuncia inmediata.

Mario Pergolini reveló sus desconocidos primeros pasos en Pasión de Sábado: “Lo hice por dinero y renuncié al primer programa”

Mario Pergolini sorprendió al revelar un episodio casi desconocido de su carrera durante su visita a La Divina Noche de Dante (eltrece), el programa de Dante Gebel, en noviembre de 2024. Allí, el conductor contó que, antes de convertirse en una figura clave de la radio y la televisión argentina, tuvo un fugaz y accidental paso por Pasión de Sábado, cuando el ciclo todavía no estaba asociado a la conducción de Hernán Caire.

“Muy poca gente sabe que yo fui el primer conductor de Pasión de Sábado, el programa… el de Caire, claro, el primer conductor del programa de bailanta fui yo”, confesó el conductor entre risas. Según relató, la decisión tuvo un motivo muy concreto: “Necesitaba plata”. Sin embargo, su participación fue tan breve que incluso hoy se desconoce si existe material de archivo: “Espero que no haya registro de eso. Espero que no”.

Durante la charla con Gebel, recordó que el programa se emitía originalmente por Canal 13. Pero, el dato más llamativo llegó después, cuando Mario Pergolini contó que renunció el mismo día del debut, apenas terminó su primer programa al aire.

Mario Pergolini

“Renuncié en el primer programa”, aseguró. Y aunque Dante Gebel dudó, él lo confirmó sin vueltas: “Sí, de vergüenza”. Incluso recordó a quién presentó en esa transmisión histórica: “Edgar de Volcán”.

El conductor fue contundente al explicar por qué decidió irse: “Dije: ‘Yo no tengo que estar acá. Lo estoy haciendo por plata, soy un tarado, ¿cómo agarré esto? No es mi palo, nada’. Y le dije: ‘No vuelvo más’”. Frente al desconcierto de los productores, remató: “Me contestaron pero 'hoy fue el primer programa', pero les dije 'no vuelvo más'”.

A más de tres décadas de aquel episodio, Mario Pergolini rememoró la anécdota con humor y sin arrepentimientos. Su fugaz paso por Pasión de Sábado quedó como una curiosidad dentro de su extensa trayectoria, un recordatorio de esos comienzos en los que, como él mismo admitió, aceptaba trabajos “solo por plata”.