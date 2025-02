Marixa Balli fue tildada de "mufa" en Uruguay y respondió con todo: "Tiene cero talento"

Marixa Balli se vio envuelta en una polémica contra un grupo de artistas de Uruguay y la Argentina, debido a una performance que hicieron. En la misma, trataron a la panelista de "mufa" y se refirieron a su relación con Rodrigo. Ante esto, ella fue llamada por Ángel de Brito, y contó que no había visto qué había pasado. Sin embargo, recibió los mensajes alertando sobre lo sucedido y usó su lugar en LAM para hacer un contundente descargo.

No se quedó callada: Marixa Balli fue tildada de "mufa" en Uruguay y respondió con todo

Marixa Balli es una de las panelistas de LAM más queridas. Su trayectoria en la farándula y televisión argentina la llevó a cosechar muchos fanáticos. Sin embargo, con el amor viene el odio, y los haters también se hacen presentes. Ella se encontraba de vacaciones, casi desconectada de todo lo que estaba ocurriendo, cuando recibió un llamado de Ángel de Brito y varios mensajes. En vivo de LAM, le mostraron una dura performance que apuntaba contra ella.

En Uruguay, Pablo Atkinson y su equipo de parodistas Los Muchachos estuvieron presentes en un carnaval, donde suelen hacer obras de teatro sobre diferentes celebridades. En esta ocasión, tomaron de punto a Marixa, hicieron referencia a su relación con el cantante Rodrigo y sobre su "mala fama" como "mufa". Ante esto, la panelista decidió no quedarse callada. "¿Esta gente es conocida o necesita este tipo de repercusión para que alguien hable de ellos en la Argentina?", comenzó la angelita picante.

De esta manera, apuntó: "Es de cuarta total. No me la voy a agarrar con la gente de Uruguay, porque los amo. Es muy triste que haya gente que hace humor de esta manera, cuando me tratan de gato o mufa". Sus compañeras coincidieron, y ella aseguró que no se sentía afectada por lo sucedido. "Necesitan de mí, y es muy triste porque cayeron muy bajo. Si se consideran artistas, tienen cero talento. Este Pablo debería mostrar talento para ver por qué lo reconocen", sentenció.

La panelista contó que no era la primera vez que le ocurría y trató de "mediocres" a todos los que alguna vez la trataron de esta manera. Por último, aseguró que el grupo buscaba repercusión, y que ella no iba a dárselo. Si bien sus vacaciones no se vieron modificadas por lo ocurrido, sí generó repudio en varios espectadores de Uruguay; por lo que no se sabe si continuarán haciéndolo tras los comentarios. Según contaron en LAM, algunos de los presentes dejaron de ir a los carnavales por las parodias que realizaban, y se mostraron a favor de Marixa Balli.

A.E