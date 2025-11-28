Marley contó cómo se enteró Mirko de que no tiene mamá y la pregunta que le hizo: “Vos me tenés a mí”

Durante su paso por Ferné con Grego, Marley compartió una de las anécdotas más profundas de su paternidad: el instante en el que Mirko, hoy de 8 años, descubrió que su familia no se conformaba como la mayoría de las que veía a su alrededor. En medio de las clases virtuales de sala de dos, el pequeño lanzó una pregunta tan inocente como contundente que llevó al conductor a explicar con total naturalidad cómo se conforman los distintos tipos de familia.

Marley y Mirko

Según relató Marley, todo ocurrió en pandemia cuando la maestra pidió que los alumnos realizaran una actividad con “mamá y papá”. En ese momento, Mirko lo miró y preguntó: “¿Y mamá?”. Fue entonces que el conductor decidió explicarle con naturalidad cómo estaba compuesta su familia.

Así explicó Marley su dinámica familiar

Marley recordó que, en aquel instante, decidió explicarle con delicadeza que no todas las familias son iguales: “Ahí le dije ‘Hay chicos que tienen mamá y papá, otros tienen dos mamás, otros tienen dos papás. Y algunos tienen solamente una mamá y algunos tienen solamente un papá. Y vos me tenés a mí, que yo deseaba muchísimo, con mucho amor tenerte a vos’”, relató.

Esa conversación fue el puntapié para que ambos comenzaran a explorar juntos distintas representaciones familiares a través de la lectura. Marley contó que, durante meses, Mirko pidió todas las noches el mismo libro, uno que mostraba a un gato visitando departamentos donde vivían familias de todo tipo: interraciales, de abuelos que criaban a sus nietos, de adopción, de dos madres, de dos padres, de una madre sola y también de un padre solo.

“Entonces, cuando llegábamos ahí me decía: ‘Mirá, como nosotros’. A él le gustaba que el gato visitara la opción de él. Y entonces, durante medio año todas las noches era el libro del gatito”, recordó Marley.

Así fue el cumpleaños de Mirko

El pasado 27 de octubre, Mirko, el hijo mayor de Marley, cumplió 8 años y lo festejó con sus familiares y amigos más cercanos. El evento fue al aire libre y tuvo una temática muy especial: Minecraft, el videojuego favorito del pequeño.

Marley y Mirko

“El cumple de Mirko fue maravilloso y lo disfrutó muchísimo”, expresó Marley, agradecido por quienes formaron parte del momento. Hubo inflables gigantes, juegos infantiles, gastronomía de primer nivel y una ambientación completamente inspirada en los personajes del universo Minecraft, un detalle que fascinó al cumpleañero.