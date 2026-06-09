Marley mostró las mejores fotos de Mirko y Milenka en México pero un detalle llamó la atención: "Mis tres hijos"

Marley viajó a América del Norte para grabar una nueva temporada de su programa "Por el Mundo Mundial", en el marco de la próxima competencia futbolística que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Acompañado de sus hijos Milenka y Mirko, compartió varias imágenes de su primera parada en México, donde disfrutó del ambiente mundialista. La visita coincide con el inicio del Mundial 2026, que comenzará este jueves 11 de junio. Entre las fotografías, destacó la presencia de un invitado especial que causó furor entre sus seguidores.

Marley mostró las mejores fotos de Mirko y Milenka en México pero un detalle llamó la atención

En una de las publicaciones, Marley compartió una fotografía de Mirko en las calles de la capital mexicana, con la icónica ciudad de fondo. La imagen fue acompañada por el mensaje: "Ya estoy en México, Mirko Por el Mundo Mundial", en referencia a su programa y a la próxima participación en la cobertura del Mundial 2026. La fotografía reflejó la emoción del conductor y la importancia de la visita para su proyecto televisivo, además de mostrar el interés por el torneo internacional.

Mirko en México previa del Mundial 2026

También, el conductor aprovechó la ocasión para compartir su entusiasmo por el Mundial 2026 y la experiencia de viajar con sus hijos en un momento de gran relevancia deportiva y televisiva. La interacción en sus redes sociales reflejó la conexión especial con su público, que siempre están atento a sus pasos, sus momentos familiares y profesionales.

Marley causó un revuelo en las redes sociales con un invitado especial

En otra de las publicaciones, Marley sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en la que aparece junto a sus hijos Mirko y Milenka, además del influencer Ian Lucas. La imagen muestra a los cuatro vestidos con camisetas de Argentina, preparados para alentar a la selección nacional. "Con mis tres hijos", escribió el artista en el posteo, en tono de broma, haciendo referencia a la presencia del último ganador de MasterChef Celebrity en la imagen.

Marley y sus hijos Mirko y Milenka junto a Ian Lucas en México

Además, el conductor anunció: "Ya estamos en el comienzo del mundial, este jueves en vivo en México con Ian Lucas", confirmando su participación en la cobertura de la competencia deportiva. También adelantó que el sábado estará en Nueva York continuando con su transmisión para Telefe, y que el martes 16 cubrirá en vivo el primer partido de Argentina en el torneo.

Markley y Mirko con Ian Lucas en Disney

No es la primera vez que Marley se muestra con el Ian Lucas, ya compartió algunas imágenes juntos en Disney, específicamente en Magic Kingdom de Orlando, lo que demostró una relación cercana y frecuente entre ambos, además, reflejó el interés del conductor por generar momentos divertidos para su programa que tendrá una cobertura especial este mes.