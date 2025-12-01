Marley se sinceró sobre su verdadera relación con Nicolás Repetto: “Le debo la vida”

CARASTV

En una entrevista con Gregorio Rossello para Telefé, Marley recordó con emoción el momento que, sin saberlo, le cambiaría la vida para siempre: el día en que tocó la puerta de Fax y Nicolás Repetto lo recibió casi como si lo estuviera esperando. Tenía apenas 19 años, un video casero bajo el brazo y más ilusión que técnica. Lo que encontró del otro lado fue una mezcla de generosidad, intuición y humor que marcaron su inicio en la televisión. “Cuando le llevo el video a Repetto viene y dice: ‘Hola, ¿qué tal?’. Era obvio que era Nicolás Repetto. Me pareció de una humildad”.

Marley y su primer encuentro con Repetto: el video casero, la intuición y un “podés empezar el martes”

Aquel video que Marley grabó con toda la voluntad del mundo no pasó la prueba. Repetto lo miró, lo rebobinó y fue directo al punto: “No sirve para el aire”. Pero en lugar de cerrarle la puerta, le abrió otra que él no imaginaba. “Vos tenés algo… ¿qué sabés hacer?”, le preguntó. Marley improvisó: “Yo sé de cine”, y tiró tres anécdotas al vuelo. Esa chispa bastó. “Podés empezar el martes”, le dijo Repetto, como quien reconoce un brillo antes de que exista. Apenas necesitó saber su nombre. “Alejandro”, respondió. Y Repetto, jugando, lo bautizó sin querer: “Viva, estamos acá con Alejandro… vive… Marley también", en referencia al lema Marley vive sobre el cantante jamaiquino.

Marley

El vínculo se volvió más cercano con una anécdota que ya es parte de la mitología televisiva. Una noche, Repetto necesitaba estirar el programa y Marley, todavía tímido, no sabía cómo reaccionar. Entonces, Nicolás apareció corriendo, lo miró fijo y lanzó: “¡Qué lindo que estás hoy, wachito!”. Se tiraron hacia atrás con el sillón y él le estampó un beso inesperado. El estudio estalló. La escena funcionó tan bien que se volvió rutina: “Fui besado por Nicolás Repetto dos veces por semana durante dos años”, recordó entre risas en Ferne con Grego.

Marley y la huella de Repetto: humor, oportunidades y una gratitud que no envejece

En la calle, todos lo reconocían por ese gesto convertido en sello: “Vos sos Marley… ¡lo que me río cuando se te tira encima Nicolás!”. Para él, ese cariño público, y el origen de su nombre artístico, nacieron de ese encuentro con un conductor que supo ver más allá de los nervios de la adolescencia. Cada beso televisivo no era solo humor: era un empujón, una apuesta, un modo de decirle “confiá”. Por eso, Marley no duda en afirmar que a Repetto le debe mucho más que un apodo. “Es algo por lo que le debo la vida”, dijo. No es en broma: lo dijo desde el agradecimiento hacia quien, sin saberlo, lo empujó al lugar donde hoy brilla.