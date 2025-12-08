Martín Fierro de Cine y Series 2025: Los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

La edición 2025 de los Martín Fierro de Cine y Series reunió a las figuras más destacadas del cine y la televisión en una noche inolvidable. Desde la alfombra roja, Guido Záffora, Sabrina Rojas y Tartu fueron los encargados de recibir a las celebridades y analizar los looks que marcaron tendencia, inaugurando la velada con análisis, moda y el tono festivo que caracteriza al evento.

Los mejores looks de los Martín Fierro de cine y series 2025

Luciano Cáceres apostó por un esmoquin negro clásico de Fabián Zitta, con moño y detalles satinados, un acierto seguro para una gala de esta magnitud. Por su parte, Teté Coustarot sorprendió con un vestido celeste acompañado por una capa estampada con afiches de cine argentino, diseñada por Benito Fernández, logrando un equilibrio perfecto entre moda, identidad y homenaje a la industria.

Luciano Cáceres y Teté Coustarot | APTRA

Valentina Zenere fue una de las grandes protagonistas fashion de la noche. Lució un look rojo de Blumarine, un vestido corto y translúcido con mangas largas y cuello alto, cuya falda incorporó un volado de piel sintética a tono. La actriz completó el estilismo con joyas de oro blanco y brillantes de Jean Pierre, estilismo de Dav Martens y Joaco Díaz, maquillaje de Bettina Frumboli y peinado de Eddie Rodríguez. Un look impecable que combinó elegancia, sensualidad y proyección internacional.

Valentina Zenere | APTRA

Leticia Brédice | APTRA

Natalia Oreiro eligió un vestido largo de satén rojo, cerrado, de mangas largas y con una abertura lateral que aportó un toque de sensualidad. La actriz acompañó el look con una trenza XL y zapatos al tono, manteniendo una estética poderosa, elegante y coherente con su estilo personal.

Natalia Oreiro | APTRA

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto | APTRA

Malena Pichot | APTRA

María Becerra optó por un vestido negro con transparencias, brillo y tiras tipo flecos, logrando un look escénico, sensual e impactante. Los tacones de María Becerra, con detalles metálicos reforzaron la vibra rocker–glam, mientras que el maquillaje suave y el cabello liso equilibraron la intensidad del outfit sin restarle protagonismo.

María Becerra | APTRA

Lorena Vega | APTRA

Benjamín Amadeo | APTRA

Benjamín Vicuña lució un traje negro entallado, camisa blanca con escote abierto y saco con solapas satinadas. El actor utilizó zapatos negros brillantes, barba prolija y un peinado levemente despeinado para lograr ese equilibrio perfecto entre elegancia clásica y frescura contemporánea.

Benjamín Vicuña | APTRA

Boy Olmi | APTRA

Con propuestas que combinaron homenaje, audacia, minimalismo y vanguardia, la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más esperados del año. Entre estilos memorables y una atmósfera cargada de emoción, la gala reafirmó su lugar como el gran escenario donde la industria argentina celebra el talento.