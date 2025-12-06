Maru Botana reveló cómo reaccionaron sus hijos a los rumores sobre su nuevo embarazo

Desde que Maru Botana se convirtió en una figura pública, no sólo su trabajo se transformó en fuente de interés para los televidentes, sino que también su vida privada. La cocinera suele pronunciarse en sus redes sociales donde comparte su vida en familia junto a sus hijos. Pero, en septiembre, sorpresivamente, una noticia la descolocó, a ella y a sus hijos, por completo: los medios de comunicación habían instalado la versión de que la chef de 56 años estaría embarazada de su noveno hijo.

Si bien en dicha oportunidad había decidido llamarse al silencio y no hacer declaraciones respecto a ello, en la entrevista que mantuvo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina, para La Once Diez, donde desmintió rotundamente esta información y reveló cómo reaccionaron sus hijos.

Maru Botana | Twitter

Maru Botana colgó los guantes de la maternidad

El amor que tiene Maru Botana por sus hijos se traduce en cada vez que ella comparte su día a día con ellos en redes sociales. Orgullosa de la numerosa familia que formó junto al empresario Bernardo Solá, la experta en gastronomía siempre se pronunció a favor de la maternidad y de lo feliz que era rodeada de hijos. Sin embargo, cerró la fábrica hace trece años cuando tuvo a Inés, su octava hija, que en la actualidad tiene 13 años.

En este marco, su imagen siempre estuvo ligada a la concepción y, por una extraña razón, en septiembre se viralizó un rumor de que, a sus 56 años, podría estar embarazada por novena vez. En dicha oportunidad se reservó su derecho a réplica, pero, en diálogo con la célebre periodista de espectáculos, lo negó rotundamente y contó cómo afectó esto a su entorno familiar.

"Mis hijos se mataban de risa de la noticia falsa de que estaba embarazada", dijo la pastelera al programa radial. En ese momento aprovechó para lanzar una profunda reflexión al respecto de las especulaciones y las fake news que pueden desencadenar un problema de autoestima e inseguridad en las mujeres.

Maru Botana y sus hijos mayores | Instagram

La sentida reflexión de Maru Botana

Para Maru Botana la exposición en redes sociales es una ventana para que cualquiera pueda ver lo que ella quiere mostrar. Despreocupada por los haters y por los comentarios negativos que pueda recibir en la web, expresó: "Hay mucho rollo en Argentina con el tema de la imagen y no me gusta meterme en eso, no me importa si opinan de mi cuerpo yo entreno mucho y como saludable".

Con una energía que no se deja opacar por nada, la exjurado de MasterChef Celebrity se aferra a lo real y a los lazos familiares que conformó desde que se convirtió en madre de Matías -que hoy en día vive en Europa- hasta su última hija, Inés, de 13 años que incursiona en la actuación y la comedia musical.

Maru Botana junto a sus hijos y su marido | Instagram

De esta manera, Maru Botana equilibra su vida como mamá de adolescentes y jóvenes adultos, con sus proyectos laborales y sus aspiraciones personales. Dedicada a mantener la unión de su familia, pese a las distancias geográficas, deja de lado todas críticas malintencionadas y noticias falsas carentes de sustento que intentan aprovecharse de la popularidad de su imagen, contagiándoles a sus herederos el buen sentido del humor y enseñándole a vivir con naturalidad con el peso de la fama.

