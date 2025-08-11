En medio del dolor por Mila, Cris Morena le dedicó unas palabras a su nieto, Valentín: “A pesar de todo”

La familia Yankelevich vivió duras semanas. Tras un trágico accidente, Mila Yankelevich, la hija de Tomás y la nieta de Cris Morena, falleció en Miami a sus 7 años. La productora y creadora de novelas icónicas decidió mantenerse alejada de las redes sociales, en pleno auge de Margarita. Sin embargo, en las últimas horas, Valentin Yan, hijo de Romina Yan, vivió un especial momento en su carrera como piloto. De esta manera, ella rompió el silencio y le dedicó unas tiernas palabras.

Franco Yan, Cris Morena, Valentin Yan

Las palabras de Cris Morena a su nieto, Valentín: "A pesar de todo"

Cris Morena no duda en demostrarle el amor y cariño que le tiene a toda su familia. Siempre que puede, los invita a exclusivos eventos de sus novelas o los acompaña en sus trabajos y sueños por cumplir. Valentín Yan se alejó del arte y la televisión que su familia eligió, y optó por seguir con el automovilismo. Su pasión por las carreras lo llevó a ser uno de los pilotos más importantes en la competencia de AcpacTurCar2000.

Cris Morena, Valentin Yan

Sin embargo, la familia vivió un duro momento, en las últimas semanas. Mila, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, murió a sus 7 años en un accidente en Miami. La noticia sorprendió a todos, y los más cercanos decidieron resguardarse en la intimidad de ellos. Pero, en medio de tanto dolor, Valentín escribió en su cuenta de Instagram un resultado que no había querido obtener en la última carrera que participó. Esto llevó a que su abuela le dedicara unas palabras, para darle fuerzas en el siguiente fin de semana.

En el posteo, Cris Morena escribió: "Estamos con vos Valen. Tu corazón corre junto a toda nuestra familia. Estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno". De esta manera, agregó un guiño respecto a todo lo que vivieron en los últimos tiempos. "Lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo. Te amo", cerró la creadora.

Las palabras de Cris Morena a Valentin Yan

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacer notar este gesto de Cris Morena a su nieto, en un momento duro de su carrera como piloto. A pesar de todo lo vivido, la familia Yankelevich se da lugar para expresarse y acompañarse siempre que se necesite. En este caso, fue Valentín el que necesitaba el apoyo de sus seres queridos, mientras todos ellos viven aún el dolor del fallecimiento de Mila, unas de las nietas más chiquitas de la productora.

A.E