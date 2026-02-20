Las mejores fotos de Alberto Cormillot junto a su esposa, Estefanía, y su hijo, Emilio

Alberto Cormillot y su mujer, la nutricionista Estefanía Pasquini viajaron a México con su hijo, el pequeño Emilio de 4 años para disfrutar juntos.

“Sentíamos que eran profundamente necesarias, sin embargo vamos a necesitar vacaciones de las vacaciones porque Emilio nos exprimió al máximo. Necesitábamos descanso y no hubo nada de eso. Con un nene de 4 años, es un cansancio ‘lindo’, es el tiempo compartido en la pileta, en la playa, en los baños, en las charlas, en las actividades. Para Emi todo tiempo con mama y papá, es Disney”, aseguró Estefanía.

El reconocido médico y la nutricionista viajaron a las playas mexicanas junto a su hijo.

Qué dijo Alberto Cormillot sobre su viaje familiar al Caribe

“Como a Emi el agua le fascina, mi propósito era familiarizarlo más con el mar llevándolo con el flota-flota, así que lo invitaba a imaginar que éramos tripulantes de un cohete que iba a todos los planetas. Incluso intentamos hacer snorkel, pero no lo logramos. Como a la mayoría de los chicos, a Emilio le gusta jugar con las olas y chapotear”, contó el reconocido médico.

A pesa de la demanda de Emilio, los Cormillot se hicieron tiempo para visitar el spa y hacerse algunos masajes.

Estefanía Pasquini habló sobre el tiempo junto a su hijo y aseguró: “Sin dudas, lo que más disfrutamos es estar juntos. Así de simple. Las charlas insólitas que solo él nos da sin filtro, porque un nene de 4 años no lo tiene desarrollado y nos hace morir de risa. Las comidas picando algo al lado del mar o en la playa sin estar apurados porque se nos hace tarde para dormir. En Buenos Aires no tenemos la oportunidad de almorzar juntos, ni desayunar ni merendar en los días de semana".

"Ver a Emilio feliz, cantando, bailando porque esta con mamá y papá, sólo para él, me llena el alma", dijo Estefanía.

Este 2026 se viene cargado de proyectos para la pareja. Alberto tendrá un año de mucho trabajo, como siempre, y varias novedades editoriales. Y es que Alberto Cormillot prepara una colección de libros con Ediciones Vergara y continúa avanzando con sus memorias mientras incursiona más en inteligencia artificial. Además, junto a Estefania van a dar juntos un taller de descenso de peso y ella estará trabajando más días en la Fundación ALCO; sumado a lo que ya venía haciendo: Cuestión de Peso, consultorio externo e internación en Clínica Cormillot.

