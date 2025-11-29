Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños número 47 rodeado de famosos y con una mega fiesta. Acompañado de su novia, Anita Espasadin, el actor disfrutó de una noche a pura música, buena comida y una torta personalizada que se robó todas las miradas.

Las mejores fotos del cumpleaños de Benjamín Vicuña: de la sorpresa de Anita Espasadin a la compañía de Joaquín Furriel y Adrián Suar

Este viernes 28 de noviembre, Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños con una fiesta repleta de amigos y colegas. Entre los invitados destacados estuvieron Joaquín Furriel, Adrián Suar y otras figuras que no quisieron perderse el brindis. A la medianoche, el actor sopló las velitas y dejó ver el detalle más emotivo de la noche: una torta decorada con fotos de sus hijos, lo que generó una ola de ternura entre sus seguidores.

Así fue el cumpleaños de Benjamín Vicuña

En redes sociales, Anita Espasadin compartió los momentos más especiales del festejo y mostró la sorpresa que organizó junto a Raquel Zanewczyk, conocida como “la pastelera de los famosos”. La torta, imponente, tenía en su centro un carrete cinematográfico que reunía imágenes de Vicuña con Bautista, Benicio, Beltrán, Amancio y Magnolia.

Además, los invitados, entre ellos Agustín Aristarán, Joaquín Furriel y Adrián Suar compartieron fotos y mensajes de cariño dedicados al actor, que disfrutó de una pista de baile encendida y de un menú especial para celebrar hasta la madrugada.

El romántico saludo de cumpleaños de Anita Espasadin a Benjamín Vicuña

Anita Espasadin también aprovechó la fecha para dedicarle a Benjamín Vicuña un saludo cargado de amor. La modelo publicó en sus redes una serie de fotos inéditas de la pareja: postales de sus viajes, momentos íntimos y escenas cotidianas que reflejan la complicidad que comparten.

Benjamín Vicuña y Anita Espasadin

Junto a las imágenes, escribió un emotivo mensaje en el que expresó sus deseos más profundos para el actor: “Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano… Que Isabel siga siendo tu faro… Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan… TAF Benjamin. Feliz cumpleaños”.

La dedicatoria no tardó en conmover a sus seguidores, y también generó una dulce respuesta del actor. Agradecido por el gesto, Benjamín Vicuña comentó la publicación con un mensaje que reafirmó la solidez de la relación: “Gracias, amor, ojalá la vida me regale muchos más años contigo”.