Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños número 47 rodeado de famosos y con una mega fiesta. Acompañado de su novia, Anita Espasadin, el actor disfrutó de una noche a pura música, buena comida y una torta personalizada que se robó todas las miradas.
Las mejores fotos del cumpleaños de Benjamín Vicuña: de la sorpresa de Anita Espasadin a la compañía de Joaquín Furriel y Adrián Suar
Este viernes 28 de noviembre, Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños con una fiesta repleta de amigos y colegas. Entre los invitados destacados estuvieron Joaquín Furriel, Adrián Suar y otras figuras que no quisieron perderse el brindis. A la medianoche, el actor sopló las velitas y dejó ver el detalle más emotivo de la noche: una torta decorada con fotos de sus hijos, lo que generó una ola de ternura entre sus seguidores.
En redes sociales, Anita Espasadin compartió los momentos más especiales del festejo y mostró la sorpresa que organizó junto a Raquel Zanewczyk, conocida como “la pastelera de los famosos”. La torta, imponente, tenía en su centro un carrete cinematográfico que reunía imágenes de Vicuña con Bautista, Benicio, Beltrán, Amancio y Magnolia.
Además, los invitados, entre ellos Agustín Aristarán, Joaquín Furriel y Adrián Suar compartieron fotos y mensajes de cariño dedicados al actor, que disfrutó de una pista de baile encendida y de un menú especial para celebrar hasta la madrugada.
El romántico saludo de cumpleaños de Anita Espasadin a Benjamín Vicuña
Anita Espasadin también aprovechó la fecha para dedicarle a Benjamín Vicuña un saludo cargado de amor. La modelo publicó en sus redes una serie de fotos inéditas de la pareja: postales de sus viajes, momentos íntimos y escenas cotidianas que reflejan la complicidad que comparten.
Junto a las imágenes, escribió un emotivo mensaje en el que expresó sus deseos más profundos para el actor: “Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano… Que Isabel siga siendo tu faro… Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan… TAF Benjamin. Feliz cumpleaños”.
La dedicatoria no tardó en conmover a sus seguidores, y también generó una dulce respuesta del actor. Agradecido por el gesto, Benjamín Vicuña comentó la publicación con un mensaje que reafirmó la solidez de la relación: “Gracias, amor, ojalá la vida me regale muchos más años contigo”.