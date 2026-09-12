Las mejores fotos del cumpleaños de Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot: torta floral, ramo con bombones y una romántica dedicatoria

El amor y la alegría coparon las redes sociales en una fecha sumamente especial para el mundo del espectáculo argentino. Lizy Tagliani festejó sus 56 años, sopló las velitas y vivió una jornada inolvidable en compañía de su pareja, Sebastián Nebot, quien preparó cada detalle para sorprenderla de la mejor manera en su día. Las postales del festejo reflejaron pura complicidad, sonrisas y un clima de absoluta felicidad que cautivó a todos sus seguidores en cuestión de minutos.

Lizy Tagliani festejó su cumpleaños

Lizy Tagliani recibió un tierno posteo que enamoró a todos

Sebastián, el marido de Lizy Tagliani, utilizó su cuenta oficial de Instagram para volcar todo su cariño hacia la humorista con un mensaje profundamente emotivo. El mendocino dejó en claro el gran amor que une a la pareja y el rol fundamental que ocupa la hermosa familia que construyeron juntos desde el primer día que decidieron apostar a la convivencia. "Amor, hoy es tu cumple", arrancó la publicación que rápidamente acumuló miles de "likes" y comentarios afectuosos de colegas del medio, amigos cercanos y fanáticos.

Lizy Tagliani fue sorprendida por Sebastián Nebot

En el texto, Nebot sumó deseos muy especiales para este nuevo ciclo: "Deseo de todo corazón que este nuevo año de vida venga cargado de mucha energía, buena onda, felicidad y momentos hermosos. Que se cumplan todos tus sueños y que nunca te falten motivos para sonreír". Además, agregó un agradecimiento público por el compañerismo diario que comparten: "Sos una persona maravillosa. Gracias por estar siempre y por todo el amor que nos das. Acá estamos y vamos a estar siempre con vos, acompañándote y queriéndote en cada momento". Para cerrar la conmovedora dedicatoria, firmó con un tierno mensaje conjunto junto al pequeño Tati: "Te amo, te amamos muchísimo".

Sorpresas dulces y una decoración súper romántica para Lizy Tagliani

Las imágenes compartidas en la red social dejaron al descubierto la cuidada ambientación que prepararon para la ocasión dentro de su hogar. Globos metalizados en tonos rosa oro flotaban con elegancia cerca de una mesa decorada. El centro absoluto de la escena lo ocupó una delicada torta blanca adornada con flores naturales en tonos pasteles y sutiles rosas.

El emotivo mensajje de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani por su cumpleaños 56

A su lado, Lizy posó completamente radiante sosteniendo un original arreglo floral presentado en una caja cilíndrica rosada. Este exclusivo presente combinó delicadas orquídeas blancas con clásicos bombones intercalados de forma artística entre las hojas, una fusión perfecta entre romanticismo y exquisitez que fascinó por completo a los usuarios de la plataforma digital.

La sentida devolución de la conductora de Lizy Tagliani

Como era de esperarse, la reacción de la protagonista no tardó en llegar para completar este verdadero aluvión de emociones. Conmovida hasta las lágrimas por las sentidas palabras de su compañero de vida, Lizy respondió directamente en la sección de comentarios con una frase breve, pero de un profundo significado que resumió el momento exacto que atraviesan como matrimonio: "Te amo. Amo nuestra familia".

Lizy Tagliani fue sorprendida con un pastel y bombones

El cariño también llegó desde el ámbito laboral. Entre los primeros saludos apareció el de Julieta Nair Calvo que escribió "Feliz cumpleaños gemela", Costa, Manuela Pal, Humberto Tortonese y Verónica Lozano, entre otros. Entre risas cómplices, abrazos y la compañía infaltable de su hijo Tati, la familia consolidó una postal inolvidable. De este modo, Lizy y Sebastián reafirman que cada día compartido junto al pequeño se transforma en el mejor de los regalos, coronando un presente repleto de armonía, risas y un amor puro que se fortalece paso a paso.