El 5 de diciembre, Rocío Marengo y Eduardo Fort dieron comenzaron una nueva etapa en sus vidas juntos tras el nacimiento de su primer hijo en común, Isidro. La pareja celebró por todos los medios la llegada del pequeño y atraviesan un momento de felicidad plena. Y este 20 de febrero la mediática decidió poner en palabras lo que siente al celebrar un nuevo aniversario de noviazgo con el empresario.

12 años de amor de Rocío Marengo y Eduardo Fort

En 2014, Rocío Marengo estaba cenando en un restaurante con sus amigos cuando su mirada se cruzó con la de Eduardo Fort, que se encontraba en una mesa cercana. Ese fue el día que se conocieron y luego comenzaron su historia de amor, sin exponerse ante las cámaras. Fue mucho tiempo después que la mediática y el hermano de Ricardo Fort blanquearon su romance en las medios de comunicación.

Sin embargo, mantuvieron su historia lejos de la exposición, aunque algunos conflictos entre ellos se conocieron en los medios de comunicación. No fue hasta el 2024 que la pareja abrió su corazón y contó el deseo que tenían de tener su primer hijo juntos. Desde entonces la presentadora habló sobre aquel embarazo que no llegaba y el proceso que atravesaba, entre médicos y pruebas de embarazo negativos.

Pero en 2025 pudo anunciar su feliz noticia: su embarazo. Finalmente, en diciembre pasado nació Isidro y la felicidad de la pareja es total. Y ahora celebran un nuevo aniversario de novios junto a su heredero. Mediante su cuenta de Instagram, Rocío Marengo le dedicó un sentido mensaje a Eduardo, junto a una amiga de ellos con su hijo.

"¡Felices 12 años mi amoooor! Que felicidad más grande es estar con vos. Amo lo que tenemos, lo que somos… Te amooo. No llegamos a los 12 años de casualidad. Llegamos porque lo decidimos, porque apostamos a la familia, a una vida juntos. Nos elegimos todos los días durante todos estos años", escribió. Y agregó: "Hoy, mirar a nuestro hijo y saber que cada paso valió la pena".

Y la presentadora cerró, con emotivas palabras: "Gracias por estos 12 años de camino compartido. Gracias por no soltar mi mano en los momentos más difíciles. Gracias por construir conmigo esta familia que soñamos tanto.Lo que tenemos no es perfecto. Es real. Y eso lo hace infinito". Con este sentido mensaje, Rocío Marengo celebró su amor con Eduardo Fort, que este año tiene a su hijo como nuevo integrante de la familia.



