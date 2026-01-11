El mensaje de Juliana Awada antes de que se confirmara su separación de Mauricio Macri

Antes de que se confirmara su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada eligió mantenerse en silencio y estar cerca de su familia. Este sábado 10 de enero, el día previo a que se conoceria la ruptura, la ex primera dama se mostró en la Patagonia y acompañada por su hija Antonia, en el lugar que desde hace años funciona como su refugio.

El mensaje de Juliana Awada antes de que se confirmara se separación de Mauricio Macri

Según trascendió, la decisión de Juliana Awada y Mauricio Macri de ponerle fin a la relación fue tomada hace aproximadamente una semana, aunque la confirmación llegó recién este domingo 11 de enero. Si bien celebraron la Navidad en familia, el quiebre ya estaba definido antes de las fiestas. A fines de 2024, la pareja había atravesado fuertes rumores de crisis que ambos se encargaron de desmentir públicamente, pero que con el correr del tiempo terminaron siendo ciertos y derivaron en una separación definitiva tras 15 años juntos.

Juliana Awada y Antonia Macri en la Patagonia

En ese contexto, las publicaciones de la empresaria textil en redes sociales comenzaron a leerse como un mensaje implícito. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes navegando por los lagos del sur, paisajes patagónicos y momentos de conexión con la naturaleza, sin hacer referencias directas a su situación personal. El gesto fue interpretado como una decisión de resguardarse en la intimidad y priorizar a su familia, especialmente a Antonia, la hija que tuvo con el expresidente en 2011.

El sitio no es casual, sino que se trata de Villa La Angostura, que ocupa un lugar central en esta etapa. Allí, Juliana Awada y Mauricio Macri construyeron una casa ubicada en la Bahía de San Patricio, a orillas del lago Nahuel Huapi, concebida como un refugio donde la arquitectura moderna dialoga con el entorno natural. Durante años, ese espacio simbolizó la vida familiar lejos del protocolo y la exposición.

La historia de amor de Juliana Awada y Mauricio Macri

La historia de amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó en septiembre de 2009 en el gimnasio porteño Ocampo Wellness Club. Por entonces, él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 50 años, mientras que ella tenía 35. Tras un flechazo inmediato, una escapada de fin de semana a Tandil terminó de consolidar la relación.

Juliana Awada y Mauricio Macri

Luego de varios meses de noviazgo, comenzaron a convivir y formalizaron la pareja. El 16 de noviembre de 2010 se casaron por civil en Costa Salguero, en una ceremonia emotiva y privada, seguida por una gran fiesta en la estancia La Carlota, en Tandil, rodeados de familiares, amigos y figuras públicas.

Un año después, el 10 de octubre de 2011, nació Antonia, la única hija en común, que selló la construcción de una familia ensamblada junto a los hijos previos de ambos.