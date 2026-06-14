Mica Tinelli mostró la nueva decoración de su habitación: contraste de colores, silla vintage y un cuadro de Kate Moss

Mica Tinelli, quien lidera desde hace años su propia marca de indumentaria, suele compartir con sus seguidores diversos aspectos de su vida cotidiana. En esta oportunidad, la mayor de los hijos de Marcelo Tinelli decidió abrir las puertas de una transformación muy especial dentro de su hogar. Lo que antes funcionaba simplemente como una habitación de visitas, hoy se consolida como un espacio versátil diseñado para el trabajo, el maquillaje y, sobre todo, la inspiración.

Mica Tinelli

Mica Tinelli apostó por la funcionalidad en la renovación de su habitación

La clave de esta renovación radica en la combinación equilibrada de elementos modernos y piezas con historia. Mica Tinelli, junto a los profesionales que lideraron el proyecto, optó por un escritorio laqueado en blanco con toques de madera de estilo escandinavo, una elección que aporta luminosidad y calidez al ambiente. Además sumaron cortinas que envuelven el lugar en un tono cálido.

El antes y despues de la habitación de Mica Tinelli

El mobiliario elegido refleja un gusto personal muy marcado, donde destaca un guiño a la estética mid-century a través de sillas con diseño retro, acompañadas por una lámpara vintage que suma carácter. La elección de una alfombra con estampado animal print rompe la uniformidad cromática, aportando una dosis extra de audacia y modernidad al conjunto.

Uno de los aspectos más interesantes de esta reforma es la filosofía detrás de la decoración. La influencer demuestra que no siempre es necesario incorporar elementos nuevos para renovar un ambiente. La pieza central del espacio, un llamativo cuadro de la icónica modelo Kate Moss, ya formaba parte de sus pertenencias.

Así quedó el cuarto terminado de Mica Tinelli

De esta manera, la diseñadora afirma que disfruta profundamente al otorgar una segunda vida a esos objetos que, a menudo, quedan olvidados o guardados en algún rincón. Mica decidió retapizar un puff existente con una tela seleccionada especialmente, que además de encajar perfectamente con la paleta de colores, se convierte en el trono predilecto de sus mascotas, Romeo y Rosita. Para integrar el área de descanso, confeccionó almohadones con la misma tela, permitiendo que la cama adopte una apariencia similar a la de un sofá.

La nueva habitación de Mica Tinelli: identidad propia en cada detalle

El resultado final es un espacio sumamente personal, con una impronta canchera y, por sobre todas las cosas, llena de identidad. Mica logra que el ambiente no solo sea estéticamente atractivo, sino que realmente refleje su mundo creativo y profesional.

Mica Tinelli

Este cambio trasciende lo meramente decorativo. Al convertir un cuarto de visitas en un centro de inspiración, la empresaria asegura un lugar donde seguramente pasará horas ideando nuevas propuestas para su marca de indumentaria o preparando contenido, como los tutoriales de maquillaje que ya anticipa compartir en sus redes sociales. Con este renovado rincón, Mica Tinelli confirma una vez más que la decoración es, en esencia, una forma de expresar quiénes somos y qué nos inspira día tras día.