Mica Viciconte defendió la denuncia de Fabián Cubero contra Nicole Neumann: “Si lo hace una mujer está todo bien”

Mica Viciconte rompió el silencio en medio del nuevo enfrentamiento judicial entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. La influencer, pareja del exfutbolista desde hace casi ocho años, se refirió a la reciente denuncia presentada por él contra su exesposa, y dejó una frase que llamó la atención: “Si el hombre denuncia, es un problema; si la mujer denuncia, está todo bien”.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero

El conflicto que motivó el reclamo se originó cuando Cubero denunció un presunto incumplimiento del régimen de comunicación con sus hijas durante las vacaciones de invierno. Según consta en la presentación, Neumann debía entregarlas el 23 de julio, pero luego informó que el regreso sería el 26, tras un viaje a Europa. “Solicito se impongan sanciones combinatorias. Se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”, leyó Ángel de Brito en su programa al informar sobre la situación. El documento describe el accionar de Nicole como “provocador y desafiante” y remarca que no puede pasar inadvertido.

Mica Viciconte se refirió a la denuncia de Fabián Cubero contra Nicole Neumann

La medida solicitada por Cubero incluyó la posibilidad de aplicar sanciones —como multas—, la revocación del permiso de salida del país para Neumann y la exigencia de presentar pasajes con 30 días de anticipación en futuros viajes internacionales. El episodio reaviva una historia de tensiones que se arrastra desde su separación y que ya tuvo múltiples capítulos judiciales.

Abordada por un móvil de Sálvese Quien Pueda, Viciconte, en un primer momento, expresó que no busca involucrarse en las decisiones legales de su pareja: “No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que se está encargando con los abogados”. Sin embargo, también señaló: “Hace 8 años que estoy con Fabi, y esto se vuelve a repetir todo el tiempo. ¿Viste cuando tenés un álbum y son todas figuritas repetidas?", dijo la ex “Combate”.

Micaela Viciconte opinó sobre la denuncia de Fabián Cubero a Nicole Neumann

Consultada sobre el impacto emocional de estas disputas, Micaela Vicicote reconoció: “Me parece que no suma a nadie… llega un momento que agota, sí, afecta, hace mal, pero bueno, lo tienen que resolver ellos”. Y, aunque insistió en que se trata de un asunto privado entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, cerró con un comentario personal: “Sí, yo sería más jodida igual”.

F.A