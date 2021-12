Mica Viciconte habló sobre el enojo de Nicole Neumann y negó el llamado

Mica Viciconte y Fabián Cubero regresaron este martes de sus vacaciones en Brasil junto a Sienna, Indiana y Allegra Cubero, las hijas del futbolista y Nicole Neumann. Como era de esperarse, durante su estancia una nueva polémica volvió a sobrevolar sobre la pareja.

Todo comenzó cuando Nicole tuvo una queja hacia las fotos que Mica compartía en Instagram junto a sus hijas. "Se están pasando" habría dicho la modelo haciendo referencia a la cantidad de imágenes que la pareja está publicando con las niñas desde las playas de Brasil. Además, se había rumoreado de que la blonda habría llamado a la participante de "MasterChef Celebrity" para transmitirle su queja.



En medio de esta situación, la familia regresó al país y Viciconte fue consultada sobre si existió esa llamada. "¿Existió un supuesto llamado para demostrar conformidad por las fotos que estabas subiendo?", le consultó el movilero de "A la tarde".

"¿Qué fotos? ¿Las mías? Mi celular no me andaba muy bien, solo para subir fotos. Subí en mi Instagram lo que hago siempre", fue la respuesta de Mica haciéndose la desentendida.



Luego, cuando le preguntaron si existió algún reproche por parte de Neumann, la pareja de Cubero fue contundente: "No tengo idea. No. Creo que no", expres "Lo importante es tener paz. Si estamos bien, es lo importante", finalizó Mica quien espera a su primer hijo junto a su pareja.

El álbum de fotos de Mica Viciconte

La participante de MasterChef Celebrity, que está transitando su quinto mes de embarazo a la espera de Luca, su primer hijo junto a Fabián Cubero, se tomó unos días de descanso junto a su pareja y las tres hijas de él, fruto de su relación con Nicole Neumann. “Sus hermanitas sintiendo a @lucacubero. Hermosa familia”, escribió Mica Viciconte en Instagram en donde se la puede ver muy sonriente.



“Estamos muy contentos. Siempre tuvimos como proyecto buscar un hijo. Creíamos que era el momento indicado y por suerte llegó bastante rápido y en el momento más importante de la pareja”, le dijo Fabián Cubero a CARAS semanas atrás. “Estamos consolidados y también muy ansiosos con la llegada de Luca. Yo con las nenas estoy súper embobado. Mis hijas son increíbles y con ellas tengo una relación extraordinaria, las adoro, pero también fue lindo saber que venía el varoncito", agregó el ex de Nicole Neumann.

