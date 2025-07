Mica Viciconte remodeló su casa y mostró el antes y el después

Mica Viciconte compartió con sus seguidores el impactante resultado de una pequeña pero significativa remodelación en su casa. Se trata del sector que conecta el playroom con la escalera, una zona muy transitada y visualmente expuesta, que ahora luce completamente renovada. Las imágenes del antes y el después hablan por sí solas: el ambiente ganó en estilo, privacidad y armonía visual.

La influencer publicó en sus redes sociales un reel donde se puede ver el espacio luminoso, decorado y con las reformas claves hechas.

El antes y el después de la casa de Mica Viciconte

En el “antes” se puede ver una escalera con paredes blancas, donde colgaban enmarcadas varias camisetas de fútbol, entre ellas algunas de clubes nacionales e internacionales. Esa galería deportiva pensada especialmente por Fabián Cubero, pareja de Mica, era el foco principal del espacio, pero también dejaba el sector abierto hacia el playroom, sin ninguna separación visual ni sonora.

En el “después”, todo cambió. El ambiente fue replanteado con una puerta corrediza de listones de madera oscuros que no solo cumple una función práctica —al cerrar el paso de sonido entre el área de descanso y el sector de juegos—, sino que también aporta una presencia estética fuerte, minimalista pero contemporánea. La madera aporta calidez, el diseño vertical suma elegancia, y la estructura colgante permite que el ambiente conserve la amplitud sin perder funcionalidad.

La remodelación también puso en valor el entorno del playroom: pisos de madera clara, paredes revestidas en tonos cemento, cortinas livianas que filtran la luz natural y un cómodo sillón reclinable en tono gris topo que invita al relax. El contraste entre las texturas y los colores neutros genera un clima equilibrado y moderno, ideal para un espacio familiar donde se mezclan momentos de juego y descanso.

“En el playroom de casa me faltaba la puerta, pero ninguna me terminaba de convencer… Quería algo que se vea lindo y que además bloquee el sonido”, escribió Mica Viciconte junto al video del cambio, feliz con el resultado. Hoy, ese rincón de su casa no solo está mejor resuelto desde lo funcional, sino que también muestra el estilo cuidado y acogedor con el que la pareja construyó su hogar.

F.A