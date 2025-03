Mirtha Legrand y el Papa Francisco: la vez que la diva habló de su fe

Mirtha Legrand, la conductora más icónica de la televisión argentina, recibió un mensaje que la llenó de emoción y orgullo: un saludo especial del Papa Francisco. La diva de los almuerzos, conocida por su elegancia y carisma, no pudo contener su alegría cuando su chef, Jimena Monteverde, le transmitió las palabras que el primer pontífice argentino le dedicó.

El momento ocurrió durante el año 2024 en su ciclo La Noche de Mirtha, cuando Jimena, quien días antes había visitado al Sumo Pontífice en el Vaticano, compartió el mensaje con la conductora. “Tengo un mensaje. A la única persona a la que le habló fue a mí. Le mostré tu videíto, donde le mandaste saludos”, le dijo Monteverde a Mirtha con complicidad, antes de presentar el menú de la cena.

La emoción de Mirtha Legrand al recibir el saludo del Papa Francisco.

La famosa cocinera contó que, durante su encuentro con el Papa, intercambiaron varias palabras. “Me dijo: ‘Un beso grande para Mirtha. Decile que la veo siempre, pero decíselo en secreto’”, reveló la cocinera. La reacción de Mirtha fue inmediata: “¡Ay, no puedo creerlo!”, exclamó mientras se tapaba el rostro, visiblemente emocionada.

“Nada menos que su Santidad, qué maravilla”, expresó la conductora, dejando en claro su devoción. Jimena también compartió detalles de su visita al Vaticano: “Le di la mano y me estaba hablando a mí de vos”, contó, destacando la cercanía del Papa con Mirtha.

Jimena Monteverde visitó al Papa Francisco en el Vaticano.

La chef explicó que su viaje al Vaticano tuvo un propósito especial: “Fui a cocinar a una fundación del Papa Francisco. Hicimos un poco de todo. Fue como un intercambio cultural porque él tiene una asociación que acoge a los inmigrantes y les enseñan oficios”, detalló.

Mirtha, siempre curiosa, no dudó en preguntar: “¿Dijo algo de si venía?”. Jimena, con humor, respondió: “Yo creo que va a venir, después lo llamo y le pregunto”. Ante esto, la diva lanzó un reclamo cariñoso: “Pero no puede ser, un Papa argentino y que no venga”.

La relación de Jimena Monteverde con Mirtha Legrand y Juana Viale

En una entrevista para el programa +CARAS, conducido por Héctor Maugeri, la famosa cocinera habló sobre su experiencia trabajando con la conductora y su nieta, Juana Viale.

Sobre Mirtha, Jimena no escatimó elogios: “Es lo máximo de la televisión argentina y mundial. No hay otra conductora con su edad y su capacidad. Lleva años en la televisión, la veo llegar y estudia, de punta a punta, a cada uno de sus invitados”.

También destacó: “Es la primera vez que una mujer se encarga de servir su mesa, y además, es la primera vez que le da la posibilidad a un cocinero de adular y ser querida de esta manera. Me dio la posibilidad de estar en otro piso en mi carrera. Es un ícono de este país”.

Sobre Juana Viale, Jimena expresó: “Juana es lo más, es como una amiga. Nos reímos mucho, la pasamos bien y hablamos de todo. A ella no le importa nada, está más allá del bien y del mal. Son celosas entre ellas, pero Juana es muy segura de sí misma, porque no es fácil ser la nieta de Mirtha Legrand”.

Actualmente, el Papa Francisco se encuentra en un estado delicado de salud, y el mundo entero está a la espera de su recuperación. Aunque Mirtha Legrand y el Pontífice no han podido verse en persona, este mensaje dejó en claro que su admiración y afecto son mutuos, a pesar de la distancia.