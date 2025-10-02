Graciela Borges recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), distinción que la consagra como una de las grandes figuras del cine argentino.

La ceremonia se realizó este miércoles en el marco del Festival Internacional de Cine de la UBA, en el imponente Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, y la artista estuvo acompañada por Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Mirtha Legrand y Susana Giménez acompañaron a Graciela Borges en un emotivo homenaje en la UBA

Graciela Borges fue homenajeada en la Universidad de Buenos Aires con un Doctorado Honoris Causa, una distinción que refleja el enorme legado que la actriz dejó en el cine argentino. Al recibir el diploma, la artista no pudo contener la emoción y expresó: “Este reconocimiento es un regalo para mi alma”.

Susana Giménez y Graciela Borges

Entre los familiares y amigos que participaron del evento, se destacaron dos de las máximas divas de la Argentina: Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes se ubicaron en las primeras filas para acompañar a su amiga. Su presencia generó un revuelo especial entre el público, que celebró el emotivo reencuentro de las tres figuras más icónicas de la cultura.

Tras el icónico momento que vivió Graciela Borges, la conductora de La Noche de Mirtha Legrand escribió: "Mi gran amiga recibió el merecido reconocimiento de Honoris Causa. Un placer haber estado ahí acompañando y celebrándola".

Mirtha Legrand, Susana Giménez y Graciela Borges

Además de Mirtha Legrand y Susana Giménez, también dijeron presente Mercedes Morán, Cecilia Roth, Evelyn Sheidl, Tete Coustarot, Fabián Paz, Analía Franchín y Flavio Mendoza.

Con este homenaje, Graciela Borges reafirma su lugar como referente indiscutida de la cinematografía argentina, rodeada del cariño de colegas y amigas que celebraron junto a ella una trayectoria tan brillante como única.