Mónica Cahen D´Anvers explicó cómo es su nueva vida a los 91 años: “Empezar a disfrutar de la tierra”

Mónica Cahen D’Anvers atraviesa una etapa marcada por la calma y el contacto con la naturaleza. A los 91 años, reorganizó su rutina en torno a un proyecto que se convirtió en el eje de su vida, donde la tierra, el trabajo cotidiano y la compañía de quienes la visitan forman parte de un presente activo y lleno de significado. La continuidad de ese espacio refleja una forma de vivir que se sostiene en lo construido junto a su familia, con una dinámica que mantiene la esencia original del lugar.

A los 91 años, Mónica Cahen D’Anvers vive una rutina que combina campo y turismo

Mónica Cahen D’Anvers apareció en un reciente video en el que relató cómo vive esta etapa de su vida. En las imágenes se apreció la importancia que le da al vínculo con la tierra y a la continuidad de un proyecto que mantiene vigente, acompañado por la presencia de nuevas generaciones y por el movimiento constante. La escena muestra un presente organizado alrededor de un espacio que sigue creciendo.

Mónica Cahen D'Anvers

En las últimas horas, desde La Campiña de San Pedro se compartió una grabación donde la periodista destacó la importancia de disfrutar de la tierra y de los frutos que ella misma produce. La grabación se realizó en el marco de los 32 años de la apertura del predio, un proyecto que se convirtió en parte esencial de su vida y que sigue vigente con la misma fuerza que en sus inicios. "El llegar y empezar a disfrutar de la tierra, ver los resultados de la tierra, es algo que te hace muy bien”, comentó.

“Creo que justamente la gente que viene a La Campiña disfruta de eso, de la cosa verdadera. Es como de verdad, es como que han visto en nosotros. Participamos, gozamos y disfrutamos de la cosa como ellos y estamos muy felices de que ellos lo disfruten con nosotros", relató Mónica Cahen D’Anvers. La grabación se realizó en el marco de los 32 años de la apertura del predio, un proyecto que se convirtió en parte esencial de su vida y que sigue vigente con la misma fuerza que en sus inicios.

Cabe destacar que La Campiña es el emprendimiento que la periodista construyó junto a César Mascetti; continúa siendo el eje de su rutina. Tras la muerte de su marido en 2022, el espacio se transformó en la manera más concreta de sostener la historia compartida y de mantener vivo un legado que combina producción agrícola, gastronomía y turismo. Lejos del ritmo de la televisión, la presentadora reorganizó su vida alrededor del campo, con una dinámica pausada y un vínculo constante con todos los turistas que visitan el lugar.

La Campiña: El emprendimiento familiar que atraviesa la vida de Mónica Cahen D'Anvers

El proyecto de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti nació de manera sencilla, con la plantación de un naranjo en un terreno, aún sin la forma final definida. Desde ese momento, La Campiña fue creciendo de manera sostenida, sumando hectáreas, cultivos y nuevas propuestas que terminaron de darle identidad. Hoy, el predio funciona como un sistema integrado donde convive la producción de cítricos, la elaboración de productos artesanales y las visitas constantes de distintos turistas.

Mónica Cahen D'Anvers

Las publicaciones de la cuenta de Instagram del lugar permiten ver cómo cada fin de semana el lugar recibe cientos de personas. De recorrer el predio a almorzar en el restaurante, las actividades del predio mantienen constante el contacto con el público. El ida y vuelta con la gente se convirtió en una forma de agradecimiento y en un motor que sostiene la continuidad del espacio, con una dinámica que potencia la conexión con la naturaleza.

El legado que Mónica Cahen D’Anvers transmite a su familia, a sus 91 años, no se limita a la tierra o a la producción agrícola. Se trata de una forma de vivir y de trabajar, donde el contacto con la gente, la apertura del espacio y la participación activa son valores centrales. La continuidad del proyecto garantiza que todo lo construido junto a César Mascetti no quede detenido en el tiempo, sino que se mantenga vigente y en movimiento.

Mónica Cahen D'Anvers

Mónica Cahen D’Anvers atraviesa un presente organizado alrededor de un proyecto que se mantiene activo y en crecimiento. A los 91 años, su vida se vincula directamente con la tierra y con la dinámica cotidiana de un espacio que reúne producción, gastronomía y turismo. La continuidad refleja una forma de vivir que se sostiene en lo construido junto a su familia, con una lógica que mantiene la esencia original.