Moria Casán aniquiló a Zaira Nara por su nueva relación con un millonario: “Huelen la billetera”

En los últimos días, Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras ser vinculada sentimentalmente con Robert Strom, un heredero multimillonario francés. Aunque la modelo había asegurado que cerraba el año soltera, distintas imágenes y videos registrados en Uruguay la mostraron muy cercana al empresario, alimentando los rumores de un nuevo romance.

Zaira Nara y Robert Strom

El supuesto vínculo no tardó en instalarse en los programas de espectáculos y, como suele suceder cuando se trata de historias que mezclan amor, poder y dinero, las opiniones no tardaron en aparecer. Una de las más contundentes fue la de Moria Casán, quien fiel a su estilo frontal y sin rodeos, decidió decir lo que piensa sobre esta relación que dio que hablar.

La contundente frase de Moria Casán

Desde su programa La mañana con Moria, la diva fue lapidaria al referirse a la modelo y al perfil del hombre que estaría frecuentando: “cómo les gusta la billetera. estas pibas huelen una billetera y van”, lanzó sin filtros, generando sorpresa en el estudio y un inmediato rebote en redes sociales.

Moria Casán

Lejos de suavizar sus dichos, Moria redobló la apuesta y sumó otra frase igual de picante: “yo no entiendo. ¿le dice que le va a buscar a alguien que se merezca y viene por el bolsillo? ¿cómo hace todo el tiempo para encontrar un multimillonario?”. Además, opinó sobre la imagen pública de Strom y su estética, luego de verlo en una tapa de revista: “yo los estuve viendo en la tapa de la revista hola! y él es muy princesa, es una princesa disruptiva. lo vi con una falda amarilla”.

Quién es Robert Strom

Según la información que circuló en programas como SQP, el nuevo interes romántico de Zaira Nara, Robert Strom, sería nieto de un poderoso magnate francés con fuerte presencia en el negocio de los centros comerciales en Europa. La familia estaría ligada a la propiedad de decenas de shoppings en Francia y España, consolidándose como uno de los grupos privados más importantes del sector.

Zaira Nara y Robert Strom

Tras la muerte de su abuelo, alrededor de 2021, Strom habría heredado parte de ese imperio económico. Además, en el ambiente se menciona que contaría con un título nobiliario, motivo por el cual algunos lo identifican como “caballero”. El vínculo entre Zaira Nara y Robert Strom habría nacido en el entorno del polo, un ámbito que ambos frecuentan y donde también se mencionó la intervención de Pampita y Martín Pepa como puente entre ellos.