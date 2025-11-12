Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: "Hoy, con mucho dolor, te despido"

Con profunda tristeza, Alberto Fernández anunció la muerte de su perro Dylan, el collie que durante años fue su fiel compañero tanto en la intimidad como en los actos públicos.

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

A través de un sentido mensaje en Instagram, el exmandatario expresó su dolor y recordó los momentos compartidos junto al animal que se volvió parte inseparable de su vida.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, escribió Fernández, junto a una foto del perro.

Post de Alberto Fernández sobre la muerte de Dylan

El expresidente agregó: “En los últimos meses, te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

El salto a la fama de Dylan durante la campaña presidencial de 2019

Dylan se volvió popular en la previa de las elecciones de 2019, cuando Alberto Fernández era precandidato del Frente de Todos. El día de las PASO, antes de emitir su voto, el dirigente fue fotografiado mientras paseaba con su collie por una plaza, lanzándole una pelota.

La escena se viralizó rápidamente y convirtió a Dylan en un símbolo de cercanía del entonces candidato. Desde entonces, el perro acompañó a Fernández en múltiples actividades y se transformó en una figura entrañable para el público y los medios.

Alberto Fernánez junto a su perro Dylan

Durante su presidencia, Dylan incluso tuvo su propia cuenta de Instagram, donde se compartían fotos y anécdotas de su vida en la Quinta de Olivos.

El vínculo entre Alberto Fernández y Dylan trascendió lo político. El exmandatario lo definía como “parte de la familia” y solía destacar su compañía en momentos difíciles.

AM