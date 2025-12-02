Ni ojotas ni sandalias: Juliana Awada lució el calzado ideal para el verano e impuso la tendencia

Juliana Awada siempre está un paso adelante de las tendencias y esta vez no fue la excepción. La esposa de Mauricio Macri compartió el calzado ideal para el verano y el cual es el ítem de moda que todos querrán tener por su diseño y características.

Chunky flat: la tendencia que elige Juliana Awada para un look casual chic

Juliana Awada apostó por el calzado chunky flat, la tendencia que se promete pisar fuerte este verano. A través de sus historias de Instagram, la empresaria textil subió imágenes de sus nuevos ítems y cautivó a sus dos millones de seguidores. Desde el living de su casa y luciendo un look casual chic, que incluyó un pantalón de jean recto con dobladillo en el ruedo, mostró su diseño y color.

Chunky Flat, el calzado tendencia de Juliana Awada

Se trata de un calzado de cuero marrón con doble tira ancha, de líneas simples y terminación mate. Su modelo plano, robusto y minimalista responde a una estética funcional que viene ganando terreno en las últimas temporadas. Asimismo, su horma ancha y suela con volumen aportan comodidad sin perder estilo, lo que lo hace ideal para el día a día.

Esta elección de Juliana Awada forma parte de la tendencia chunky flat, la cual fusiona practicidad y modernidad. Además, esta propuesta se basa en calzados de apariencia sólida, con tiras amplias y estructuras pensadas para acompañar movimientos prolongados sin sacrificar elegancia. En versiones negras o marrones, su versatilidad permite combinarlas con pantalones de jeans, faldas denim, vestidos fluidos o incluso conjuntos de lino.

De esta manera, Juliana Awada lució un calzado ideal para el verano que no son ojotas ni sandalias sino más bien chunky flat. Un modelo de cuero con suela baja y cintas anchas que impone como tendencia este verano por su diseño versátil, cómodo y moderno. Asimismo, se posiciona como uno de los favoritos de la temporada gracias a su estética minimalista y sofisticada que acompaña cualquier look casual.

Adiós a los bolsos tradicionales: Juliana Awada los redefine con su look viajero por México

Juliana Awada compartió nuevas postales de su viaje por México y volvió a captar la atención con un look relajado, práctico y veraniego, ideal para recorrer sitios históricos bajo el sol. En sus historias mostró su paso por Teotihuacán, donde posó frente a la majestuosa Pirámide del Sol y también se tomó una selfie en la Pirámide de la Luna.

En las imágenes se la ve con un outfit pensado para las altas temperaturas y las largas caminatas: un top gris simple, jeans rectos arremangados y un saco liviano en tono camel apoyado sobre los hombros, que suma un toque chic sin perder funcionalidad. Para protegerse del sol eligió un sombrero de paja de ala ancha y unos lentes negros de diseño clásico. El detalle que terminó de completar su estilo viajero fue su bolso, el verdadero protagonista del look.

Juliana Awada

Awada apostó por un bolso veraniego tejido, de formato amplio, ideal para llevar lo necesario durante una excursión. La pieza combina rayas negras en la parte superior con una base en color natural y un dibujo central decorativo en tonos oscuros. Es un accesorio liviano, fresco y estético, que además encaja perfectamente con el espíritu artesanal del recorrido. En plena zona arqueológica, el bolso sumó textura y contraste al conjunto sin restarle comodidad.