De Nicki Nicole a Yami Safdie y Nathy Peluso, todos los looks de las argentinas que deslumbraron en los Latin Grammy 2025

Los Latin Grammy 2025 reunió a los artistas más importantes de la escena musical en una noche que tuvo de todo: presentaciones en vivo, emoción y celebración. Nicki Nicole, Yami Safdie y Nathy Peluso fueron algunas de las argentinas que dijeron presente en este gran evento y cautivaron a todos en la red carpet con sus looks repletos de sensualidad, glamour y estilo.

Moda y talento: los looks que eligieron Nicki Nicole, Yami Safdie y Nathy Peluso para los Latin Grammy 2025

Las principales figuras de la música se reunieron en la noche del jueves 13 de noviembre para celebrar los premios Latin Grammy 2025, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Entre ellas, las cantantes argentinas que ganaron fama internacional con sus canciones como Nicki Nicole, Nathy Peluso, Zoe Gotusso y Yami Safdie.

Las intérpretes pasaron por la alfombra roja de los reconocidos premios y se convirtieron en el centro de atención por sus llamativos looks. En el caso de Nicki Nicole, la joven escogió un vestido dramático, sensual y de fuerte impronta gótica. En color negro y confeccionado en tela de encaje con silueta de sirena y efecto corset marcado, este atuendo realzó su figura y aportó un aire elegante. La prenda combina transparencias con un diseño floral y mangas largas haciendo juego. Además, el vestido posee una profunda abertura frontal, que deja ver su pierna, y se encuentra acompañado de unos zapatos negros con plataforma y pulsera al tobillo.

Nicki Nicole (Foto: AFP)

Nathy Peluso, por su parte, apostó por un look sofisticado, sexy y con toques retro. La cantante llevó un vestido en tono nude, confeccionado en un tejido fluido y casi transparente, que se destaca por tener un escote halter y suaves volados en la zona del busto. Este detalle realizado con capas de tul suman textura y un toque romántico a la pieza. El diseño se ajusta a su silueta y se abre en una profunda abertura lateral, reflejando así su costado más audaz y moderno. Para completar su estilismo, optó por sandalias plateadas de tacón fino.

Nathy Peluso (Foto: AFP)

Yami Safdie, quien acaba de lanzar una canción junto a Laura Pausini, lució un look fiel a su estilo de cuento de hadas. La compositora se mostró con un vestido off the shoulder bien romántico y etéreo con corte de sirena. Se encuentra confeccionado en una base semitransparente, que se fusiona con elaborados apliques florales bordados, en tonos nude y dorados. Este diseño combina texturas delicadas con un efecto tridimensional que recorre toda la prenda.

Yami Safdie (Foto: AFP)

Zoe Gotusso eligió un vestido largo en tonalidad blanca, sin mangas y con cuello cerrado. Su propuesta se elevó con un par de cintas y plumas en el mismo color que recorrían toda la vestimenta. Un outfit minimalista pero con detalles glamorosos que ayudaron a potenciarlo para esta gala de los Latin Grammy 2025.

Zoe Gotusso (Foto: AFP)

Además, estuvieron presentes en el evento las cantantes Taichu y Camilú. La primera llegó a la red carpet fiel a su estilo disruptivo y fashionista. La artista apareció con un impactante abrigo blanco cubierto de plumas XL, una pieza voluminosa que domina por completo la silueta y aporta una vibra glam punk, entre ángel futurista y diva conceptual.

Debajo, Taichu dejó gran parte de su torso a la vista, luciendo su tatuaje central como parte del estilismo, mientras que en la parte inferior llevó una falda blanca de tiro bajo. Completó el look con gafas de sol oversized en tono ámbar, un accesorio que refuerza su impronta moderna.

Taichu (Foto: AFP)

Camilú, en cambio, escogió un look vibrante con aires vintage. Se trata de un vestido rojo intenso de largo midi, que se destaca por su silueta estructurada en la parte superior y una falda amplia con pliegues suaves que aportan movimiento y volumen. Su diseño y tonalidad evoca los looks icónicos del Hollywood clásico. Como calzado, optó por zapatos en punta al tono, lo que genera un efecto monocromático sofisticado y alarga visualmente la figura.

Camilú (Foto: AFP)

Latin Grammy 2025: los looks que eligieron los cantantes argentinos del momento

Trueno y el dúo Catriel y Paco Amoroso son los artistas de la nueva generación que causan revuelo a nivel mundial. Por esta razón, su paso por los Latin Grammy 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas no pasó desapercibida. Sus fanáticos y la prensa que se encontraba en el lugar pusieron su total atención en ellos.

A su llegada, Trueno posó en la alfombra roja con un look sobrio y minimalista que incluyó un traje negro, compuesto por saco y pantalón de corte recto y una remera blanca de algodón por debajo. Los zapatos negros y unas gafas transparentes acompañaron su outfit.

Trueno (Foto: AFP)

Catriel y Paco Amoroso, en cambio, apostaron por la estética llamativa que los representa en la escena musical. Los cantantes lucieron prendas maximalistas, coloridas y estampadas. Catriel escogió un conjunto largo de blazer blanco, camisa con estampa y pantalón al tono. Paco, por su parte, se inclinó por una propuesta aún más jugada que la de su compañero: camisa de seda con dibujos en colores violeta, amarillo, naranja, verde y negro, y short haciendo juego.

Catriel y Paco Amoroso (Foto: AFP)

De esta manera, los looks de las argentinas como Nicki Nicole, Yami Safdie y Nathy Peluso deslumbraron en los Latin Grammy 2025, mientras que los hombres no se quedaron atrás con sus atuendos. Así, llamaron la atención y se llevaron todas las miradas en este gran evento que premia lo mejor de la música latina.

B.C