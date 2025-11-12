Nico Occhiato contó la verdad de por qué se canceló la nota con la China Suárez: "Dije que no"

Nico Occhiato se hizo cargo de la polémica que generó la cancelación de la entrevista a la China Suárez en Luzu TV, su canal de streaming, y reveló qué fue lo que pasó en medio de muchas especulaciones. Yanina Latorre contó que la señal decidió "bajarla" porque no cedieron a sus pedidos, uno de ellos fue que el conductor estuviera presente pese a no ser su programa. Lo cierto es que no habrían llegado a un acuerdo y decidieron no hacerla. En medio de la fuerte repercusión que generó la noticia, la pareja de Flor Jazmín salió a aclarar lo ocurrido.

La palabra de Nico Occhiato sobre la llamativa condición de la China Suárez para estar en Luzu TV

La llegada de la China Suárez abrió muchos frentes. Por un lado, su fuerte crítica a Benjamín Vicuña por exponer su tristeza en televisión debido a la distancia con sus hijos. Por el otro, la cancelación de su visita a Antes que Nadie, ciclo que conduce Diego Leuco en Luzu TV, por sus requisitos.

Según trascendió, horas después de que la nota quede sin efecto, la China Suárez quería ir al programa de Nico Occhiato pero él decidió que estuviera en el de su amigo Diego Leuco ya que tenía la planilla de la semana armada. Ante esto, la actriz habría pedido mediante la prensa de Disney +, la plataforma que lanzará Hija del Fuego, la serie que protagoniza y se encuentra promocionando, que el joven esté presente. Una condición a la que no accedieron y provocó un revuelo en la agenda mediática.

La China Suárez

En medio de esta polémica, Nico Occhiato dio su palabra en A la Barbarossa (Telefe) y contó por qué se dio de baja la entrevista de la China Suárez en su canal de streaming. "No tengo mucho más para decir. Diego Leuco dijo todo. La verdad es que nosotros ya tenemos toda la semana armada, y el programa está yendo para otro lado. Cómo programador pensé que era mejor que la nota se la haga Diego en Antes que Nadie o Fede Popgold en Patria y Familia", comenzó el conductor desde su vehículo.

Sobre la exigencia de la artista para que él esté en el estudio de Antes que nadie, expresó contundente: "Cuando nos enteramos que querían que este yo, dije que no, nunca me metí en una nota, y el programa es de los chicos, no mío, no tengo porque meterme en una nota de ellos".

Nico Occhiato

Por su parte, la China Suárez en su cuenta de X (ex Twitter) aclaró que lo sucedido fue un malentendido entre su prensa y la producción de Luzu TV. Ante esto, Nico Occhiato manifestó que "puede ser que haya sido así". Sin embargo, volvió a destacar cuál fue la condición que impuso la joven para estar sentada en el ciclo. "La China pidió que en algún momento de la nota apareciese yo pero dije que no".

Por último, el presentador lanzó tajante sobre las pretensiones de la novia de Mauro Icardi: "Ella tiene todo el derecho de pedir lo que sea y nosotros el derecho de decir hasta acá si, hasta acá no". De esta manera, Nico Occhiato contó la verdad de por qué se canceló la nota con la China Suárez: "Pidió que en algún momento de la nota apareciese yo pero dije que no".

El descargo de Diego Leuco al filtrarse las condiciones que puso la China Suárez para ir a su programa en Luzu TV

La China Suárez volvió a protagonizar titulares escandalosos, cuando confirmó y canceló una entrevista con Luzu TV. Durante la mañana del martes 11 de noviembre, en Antes que Nadie anunciaron que el miércoles 12 de noviembre iría la actriz para hablar de su nueva serie Hija del Fuego de Disney+. En este contexto, Laura Ubfal dio a conocer que la actriz también había estado en conversaciones con OLGA, pero dado que no le gustaban las condiciones de la misma decidió bajarse y seguir con Luzu TV.

Pero todo dio un giro inesperado cuando Yanina Latorre contó que la entrevista en Antes que Nadie se había cancelado. Los motivos habrían sido las condiciones que la propia actriz puso para ir al streaming, entre los que se encontraba que estuviera si o si Nico Occhiato presente. Ante estas exigencias, el streaming prefirió no continuar con la misma, y fue el propio Diego Leuco el que se lo contó a Latorre, y escribió un tajante descargo.

El descargo de Diego Leuco sobre la nota cancelada de la China Suárez en Luzu TV.

En conversación con Yanina Latorre, Diego Leuco escribió un tajante descargo, donde confirmó que la exigencia más fuerte que tuvo la China Suárez había sido la de "Nico Occhiato o nada", haciendo referencia a que no haría la entrevista si el conductor no se encontraba presente. "A mi me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el es así o nada preferimos no hacer nada. No desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima, y no es igual, viste, pierde un poco de gracia todo", explicó en el chat que la propia conductora mostró en sus historias de Instagram.

A pesar de eso, aclaró: "Nobleza obliga y quiero decirlo: recién me llamó la China y la manager. Ellas me dicen que nunca fue así que es un malentendido, son cosas que pueden pasar lo entiendo. Así que le dije que de mi parte todo más que bien y que la próxima hacemos nota"