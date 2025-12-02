Nicole Neumann y su hija, Allegra Cubero, mimetizaron looks con estilos propios y marcaron cuál es la prenda tendencia

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero suelen compartir muchos momentos juntas. La joven, que cumplirá 15 años enero, disfruta de acompañar a su madre a los eventos y desfiles. Lejos de temerle a la exposición, se muestra relajada y sonriente. Esta vez, asistieron juntas al lanzamiento de la temporada de verano en Punta del Este y para la ocasión escogieron looks parecidos.

Los looks "matchy matchy" de Nicole Neumann y su hija, Allegra Cubero

En su reciente posteo, Nicole Neumann se mostró posando feliz junto a su hija Allegra, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero. Ambas se encontraban en un evento que promociona el turismo en Punta del Este, Uruguay, para las próximas vacaciones. Súper entusiasmada, la top model reveló que en 2026 volverá a descansar allí junto a su familia: "Un lugar que fue nuestra casa muchos veranos y siempre tiene espectáculos y comidas para deleitarnos. No veo la hora de estar allá".

Lo que más llamó la atención de su publicación fueron los looks "matchy matchy" de ella y su hija. Ambas optaron por prendas del diseñador Laurencio Adot. Nicole Neumann lució un top corto en tono crudo con escote ondulado y tiras finas anudadas en los hombros, un detalle que suma un aire romántico a la pieza, y lo acompañó con una falda midi en el mismo color. Sin embargo, este ítem que marca tendencia esta nueva temporada llevó un diseño que lo volvió el protagonista absoluto de su outfit.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Se trata de bordados florales en tonos verdes, rojos, azules y dorados, que se distribuyen de manera armónica por toda la falda otorgando un efecto artesanal y sofisticado. Este toque botánico aporta un encanto campestre moderno y súper chic. Para complementar su estilismo, Nicole Neumann llevó sandalias altas en cuero marrón, que estilizan la figura y refuerzan la vibra veraniega del conjunto.

Asimismo, agregó un shoulder bag en tonalidad ciruela y accesorios sutiles, como anillos y aros dorados, que acompañaron su propuesta sin recargar. Allegra Cubero, por su parte, también eligió el mismo atuendo aunque le agregó su sello personal. La joven posó con un top con escote ondulado y breteles finos en color blanco, y una falda midi con terminación bordada. Este diseño floral en el ruedo le brinda un estilo romántico y refinado.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Para contrastar con la armonía visual de su look, Allegra Cubero optó por unas botas negras. Esta mezcla entre romanticismo y un toque urbano genera un equilibrio perfecto entre moda contemporánea y tradición couture, demostrando así la versatilidad que tienen las creaciones de Laurencio Adot.

De esta manera, Nicole Neumann y su hija, Allegra Cubero, mimetizaron looks con estilos propios y marcaron que la prenda tendencia es la falda midi, que puede llevarse tiro bajo o medio y con detalles que elevan aún más el conjunto.

Nicole Neumann impone el enterizo airflow ideal para el verano: total white, liviano y boho chic

El verano llegó y las celebridades comenzaron a elegir sus favoritos, para imponer diferentes prendas según sus estilos personales. Nicole Neumann es la reina de las tendencias y demostró lo mejor de la ropa liviana y fresca para un día en la playa o un evento elegante bajo el sol de la nueva temporada. La modelo participó de un importante inauguración de su línea de cremas NE, donde dio cátedra del enterizo perfecto para las altas temperaturas, sin perder la sofisticación.

Nicole Neumann

Se trata del enterizo airflow, que enfatiza lo liviano y fresco del tejido, mientras mantiene el estilo boho chic que tanto le gusta a la modelo. Se trata de una prenda holgada, total white, con puños cerrados en las mangas y los tobillos, y detalles de volados. Nicole optó por lucirlo abierto en el pecho, destacando la presencia de su bra de encaje, jugándosela por un detalle sensual. Finalmente, le dio su estilo bohemio con un cinturón de gran tamaño de cuero, que combinaba con sus sandalias, del mismo material y color.