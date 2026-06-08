Nicole Neumann reveló su verdadero nombre y por qué lo tuvo que cambiar: "Fue un trauma para mí"

Nicole Neumann aprovechó un momento de su programa de streaming "Solo con Niki" para abrir el baúl de los recuerdos y sorprendió a todos con un dato sobre su nombre. La modelo contó la pesadilla que tuvo que vivir de chica por culpa de una burocracia insólita. Por trabas legales de la época, no pudo llevar su nombre original desde su nacimiento y eso le trajo unos cuantos dolores de cabeza en el colegio. Entre risas, pero también con algo de angustia, la conductora explicó cómo fue el proceso para que finalmente pudiera llamarse como todos conocemos. Fue un relato íntimo donde dejó ver que, más allá del glamour y las cámaras, de chica sufrió bastante por un tema que hoy ya es una anecdota, pero que en ese entonces lo sintió como bullying.

Nicole Neumann reveló cuál fue su nombre durante once años

Nicole Neumann: Un nombre provisorio y el bullying



Nicole Neumann arrancó contando que, cuando nació, sus padres querían ponerle Nicole, pero se chocaron con un inconveniente en el registro civil. "Para cuando me inscribieron a mí, no dejaron poner Nicole porque era un nombre francés o no sé, porque no era común", explicó, todavía sin entender muy bien porqué tanta burocracia. Como los empleados del registro no cedieron, a los padres no les quedó otra que buscar una salida rápida para no dejarla sin identidad. La conductora contó el momento con total naturalidad, aunque sigue sonando rarísimo: "Saben cómo me tuvieron que poner: Nicolasa".

Tener que firmar con ese nombre fue una mochila pesada durante todos sus años de primaria. "Fue un trauma de colegio de toda la vida porque, claro, el que se enteraba me empezaba a decir: '¡Ay, Nicolasa, Nicolasa!'", admitió, reviviendo esos momentos donde le hacían la vida imposible. Para ella, no fue un chiste más del montón, sino algo que la afectaba de verdad. "Para mí era bullying directamente, lo padecía", confesó, dejando claro que el tema le dolía un montón y que, apenas alguien descubría su secreto, el calvario arrancaba de nuevo.

La libertad de Nicole Neumann a los once años

La modelo pasó varios años cargando con ese nombre que sentía que no era el suyo. Cuando sus compañeros le preguntaron cuánto duró la tortura, ella aclaró: "Creo que como por diez u once años fui Nicolasa". La salvación llegó gracias a un amigo abogado del papá de su hermana Gege Neumann.

Gege Neumann en el programa que comparte con su hermana.

De esta forma Nicole Neumann finalmente pudo dejar atrás el nombre que había tenido originalmente y empezar a vivir con la identidad que se la conoce hoy en día. Una historia que, visto desde afuera, puede resultar simpática, pero que para ella terminó ocupando un lugar importante y clave en su infancia y que no le dejó gratos recuerdos.