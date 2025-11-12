Así es la nueva casa de Dibu Martínez y su esposa en Mar del Plata: construida tras el Mundial, inspirada en Inglaterra y diseñada por ella

Dibu Martínez y Mandinha concretaron un proyecto personal en Mar del Plata tras el Mundial, una casa pensada para el descanso, con diseño inspirado en Inglaterra y detalles elegidos por ella. El entorno natural, la elección de materiales y la distribución funcional de los espacios acompañan una propuesta que prioriza la vida en familia.

La casa que construyeron Dibu Martínez y su esposa en Mar del Plata después del Mundial

Dibu Martínez y su esposa Mandinha dieron forma a una nueva residencia en Mar del Plata, construida luego del Mundial y marcada por influencias británicas. El diseño combina funcionalidad, estética y un entorno natural que acompaña la vida familiar. La casa fue pensada como un lugar de reencuentro, con ambientes amplios, materiales cálidos y una impronta que remite a su hogar en Inglaterra.

El proyecto, que comenzó tras Qatar 2022, se concretó durante la última pausa en la agenda deportiva del jugador, y fue presentado por la pareja a través de sus redes sociales con la frase “un sueño cumplido”. La vivienda está ubicada en un barrio privado de la zona sur de Mar del Plata, rodeado de espacios verdes y con acceso restringido.

Se trata de una casa de campo de estilo rústico, con detalles que remiten a la estética inglesa, en sintonía con la residencia que la familia posee en Birmingham, donde Dibu Martínez juega para el Aston Villa. El diseño estuvo a cargo de Mandinha, quien es diseñadora de interiores y fundadora de una firma especializada en decoración.

La casa refleja la impronta y el estilo de la esposa del futbolista, con madera en pisos, ventanas y mobiliario, grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural, y una paleta de colores cálidos que aporta serenidad. El entorno natural también juega un papel central, con un jardín amplio y espacios pensados para el disfrute familiar.

Las increíbles fotos de la casa del Dibu Martínez y Mandinha en Mar del Plata

En las imágenes compartidas por la pareja se puede ver a Dibu y Mandinha sonrientes en el jardín, junto a sus hijos. La casa cuenta con ambientes integrados, techos altos y una distribución que privilegia la funcionalidad. La cocina, de estilo campestre, se conecta con el comedor y el living, generando una atmósfera acogedora. También se destacan los detalles en hierro y las lámparas colgantes.

Por otro lado, la inspiración británica se percibe en cada rincón, desde la elección de los materiales hasta la disposición de los espacios. La fachada combina piedra y madera, con una entrada principal que remite a las casas de campo del Reino Unido. El uso de vegetación y el diseño del paisaje acompañan esa estética, sin perder la conexión con el entorno.

El proyecto fue pensado como un lugar de descanso y encuentro familiar. La pareja decidió construir esta casa en Argentina para tener un espacio propio donde volver en cada visita al país. La elección de Mar del Plata responde tanto a las raíces de Dibu Martínez como al deseo de mantener un vínculo cercano con su ciudad de origen.

Dibu Martínez y Mandinha Martínez cerraron una etapa significativa con la construcción de su nueva casa en Mar del Plata, diseñada por ella e inspirada en Inglaterra. El proyecto, iniciado tras el Mundial, se consolidó como un espacio pensado para el reencuentro familiar y el descanso. La elección del estilo, los materiales y el entorno natural reflejan una propuesta que conecta sus raíces con el presente.

