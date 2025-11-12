A punto de llegar a un nuevo acuerdo, la China Suárez apuntó ferozmente contra Benjamín Vicuña

La China Suárez volvió al país acompañada de Mauro Icardi y junto a sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. El motivo de su regreso tiene que ver con la promoción de su nueva serie para Disney +, lo que ya generó polémica por la cancelación de su entrevista promocional en Luzu TV. Este viaje, además, clave para, ya que se llevará a cabo reunión con su ex Benjamín Vicuña en busca de un acuerdo por la residencia de sus pequeños en común. Sin embargo, la actriz se mostró molesta con el actor y le dedicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

La crítica sin filtro de la China Suárez a Benjamín Vicuña: "Que deje de filtrar información"

La China Suárez reavivó su conflicto con Benjamín Vicuña. Cuando parecía que todo fluía con total armonía entre la expareja, el actor chileno contó en una entrevista que se encontraba angustiado por no ver a sus hijos, Magnolia y Amancio, hace "más de 40 días" debido a que los pequeños estaban en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi.

Lo cierto es que la artista regresó a la Argentina y reaccionó a los dichos del actor chileno. Lejos de hacerlo en un descargo como el que realizó en su cuenta de Instagram, donde lo llamó "el padre del año", o mediante una nota, la China Suárez eligió responderle mediante una cuenta fan de X (ex Twitter).

China Suárez y Benjamín Vicuña

"Si ustedes pensaron que esto es todo no señoradas. Pongan la pava que mañana es el día de BV (Benjamín Vicuña) y CS (China Suárez) acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China así como pone 800 mil condiciones el padre del baño, le ponga no filtrar más nada a la prensa", escribió la usuaria a favor de la actriz.

El mensaje de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

La China Suárez no tardó en contestar esta publicación y brindar más información sobre el acuerdo que tenía con Benjamín Vicuña. "De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información y fechas. Todo con respecto a mis hijos, pero es más fuerte que el llorar en cámara", contó furiosa y arremetiendo sobre el padre de sus hijos.

A las pocas horas, su palabra tuvo más de 240 mil visualizaciones y un revuelo impresionante en las redes sociales. Así dejó en claro que siguen enfrentados y que le molestó ver a su ex exponiendo su dolor por no estar con sus hijos tras mucho tiempo. Además, él había cuestionado el cambio del centro de vida y el entorno de Magnolia y Amancio tras la mudanza de ella a Estambul por acompañar la carrera futbolística de su actual novio.

Habrá que ver si, finalmente, se reencuentran esta semana y logran limar sus asperezas para priorizar el bienestar de los niños que tienen en común. De esta manera, a punto de llegar a un nuevo acuerdo, la China Suárez apuntó ferozmente contra Benjamín Vicuña y criticó sin filtro que se haya mostrado triste ante las cámaras por no ver a sus hijos.

La China Suárez le pidió a Mauro Icardi que deje el Galatasaray

China Suárez le pidió a Mauro Icardi que deje el Galatasaray, en medio de una conversación que incluyó temas personales y decisiones futuras. El planteo y abrió una instancia de diálogo sobre el rumbo profesional del futbolista. La propuesta surgió como parte de una idea vinculada a una posible mudanza, que implicaría cambios en la rutina familiar.

Según se reveló en el programa Sálvese Quien Pueda (América), la actriz le habría pedido al delantero que deje el club turco donde actualmente juega, con el objetivo de iniciar una nueva etapa en otro país. Durante la emisión del ciclo, Yanina Latorre compartió detalles sobre esta situación que, según explicó, se mantiene en reserva, pero ya genera repercusiones.

La China Suárez y Mauro Icardi

“La China le dio un ultimátum a Mauro. Ella no quiere seguir viviendo en Turquía”, comentó En ese sentido, agregó que la China Suárez estaría interesada en mudarse a Italia, más precisamente a Milán, ciudad que considera más cómoda para su estilo de vida y la crianza de sus hijos. “La China quería no sólo ser botinera, quería ser Wanda”, expresó la conductora.