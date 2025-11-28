El nuevo negocio de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson lejos del fútbol: “Próximamente”

Valentino López y Bastián Demichelis crecieron rodeados de cámaras, canchas de fútbol y una fuerte exposición mediática debido al perfil de sus familias, pero ahora sorprendieron al dar un giro inesperado: juntos acaban de lanzar su propio proyecto de moda. Lejos de limitarse a la vida deportiva que ambos desarrollan en las inferiores de River Plate, los adolescentes decidieron explorar el mundo fashion y emprender de manera profesional con una marca que ya llama la atención en redes.

El negocio que están iniciando los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

El emprendimiento se llama Azter Studio y ya cuenta con una presencia en Instagram. Allí pueden verse los primeros teasers, que incluyen el logo, fragmentos del nombre y publicaciones enigmáticas con el mensaje “PRÓX-IMAM-ENTE”, un anticipo de la colección que está por llegar. Tanto Valentino como Bastián figuran mencionados como fundadores y, desde el inicio, la cuenta fue seguida por un círculo íntimo compuesto por familiares muy cercanos: Evangelina Anderson, Maxi López, Constantino López —hermano menor de Valentino— y Nora Colosimo, la abuela materna. Aunque todavía no se conocen los productos, la expectativa crece publicación tras publicación.

Valentino López y Bastián Demichelis lanzan su propio negocio

Con este proyecto, los adolescentes amplían su alianza más allá del deporte. Ambos son parte de las divisiones juveniles de River Plate, comparten edificio y rutinas, y ahora también comparten una apuesta creativa vinculada al diseño y al mundo textil. Una dupla que, con el apoyo de sus familias y de los seguidores que ya los acompañan desde las redes, parece decidida a explorar nuevos caminos.

La amistad entre Valentino López y Bastián Demichelis

Meses atrás, Evangelina Anderson había mostrado en redes cómo es la dinámica cotidiana entre ambos chicos. Encontró un hueco en su agenda para regalarles una noche distinta y los llevó a un plan de karting. Desde sus historias, registró la carrera y el entusiasmo de los adolescentes: motores rugiendo, adrenalina pura y la clásica foto intentando sacarse los cascos lo más rápido posible. En aquel desafío, Constantino se quedó con el primer puesto, Bastián con el segundo y Valentino completó el podio, en una escena que mostró diversión y espíritu competitivo.

Valentino López y Bastián Demichelis

La vida compartida entre ambas familias no es casual. La convivencia en el mismo complejo residencial y la conexión deportiva creó un vínculo que, con el paso del tiempo, derribó viejas diferencias. Incluso las hijas menores de ambas —las dos niñas de Wanda y las dos de Evangelina— se volvieron grandes amigas, demostrando que las nuevas generaciones lograron unir lo que en algún momento separó a los adultos.

Detrás del lanzamiento de la nueva marca de moda de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson, aparece todo ese recorrido: amistad, convivencia, deporte y ahora, un proyecto conjunto que promete marcar un nuevo capítulo en sus vidas.

