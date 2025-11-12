Oriana Sabatini cumplió su mayor sueño, en medio del embarazo: “Tuve que recordarme que es real”

Oriana Sabatini está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Tras el anuncio de su esperado embarazo, no duda en mostrar la felicidad que vive y lo mucho que su familia la protege en cada ocasión. Es por eso que decidieron hacer un viaje a Nueva York, y lograron que la artista cumpla uno de sus más grandes sueños. Sin dudarlo, compartió emocionada su experiencia en redes sociales, y generó envidia al disfrutar en vivo la obra de teatro de Harry Potter, protagonizada por el mismo Tom Felton.

Oriana Sabatini cumplió su mayor sueño

La odisea de Oriana Sabatini y su mayor sueño hecho realidad

"Bueno, sucedió", escribió Oriana Sabatini en sus historias de Instagram. De esta manera, comenzó su odisea por Nueva York para disfrutar del estreno del musical de Broadway, basado en los libros de J.K. Rowling, que son sus favoritos desde siempre: Harry Potter. La artista recibió el regalo especial de su familia y amigos para que viviera el espectáculo que protagoniza Tom Felton, el actor que le dio vida a Draco Malfoy, uno de sus personajes y crushes literarios más presentes.

En sus historias de Instagram, compartió el minuto a minuto, donde los disfraces y las fotos junto a los posters mostraron la felicidad de la cantante. Finalmente, logró grabar el saludo de todos los actores, donde se encontraba Tom Felton. Así, expresó emocionada: "Fue un delirio total. Tuve que recordarme varias veces durante la función que no estaba viendo una peli y que era la vida real. Chau, no sé quién me duerme ahora".

El amor de Oriana Sabatini por Harry Potter

Los seguidores de Oriana Sabatini saben que ella tiene dos amores fuertes en su vida: Paulo Dybala, y la saga de Harry Potter. Desde joven, muestra su pasión por el mundo mágico y expone el amor que siente por Draco Malfoy, uno de los personajes de las películas y los libros. Incluso, llegó a dedicarle una canción al personaje y a todas las fanáticas de crear nuevas historias con él. Es por eso que, en medio de su embarazo, su familia decidió darle la alegría de que cumpliera su mayor sueño: conocer a Tom Felton y verlo actuar en Broadway.

