Palito Ortega tomó una drástica decisión con sus shows del 2025: “Es doloroso”

La suspensión total de los conciertos de Palito Ortega para lo que resta de 2025 generó un fuerte impacto tanto entre sus fanáticos como en el ambiente musical. La noticia fue confirmada por su manager, Luis Méndez, quien explicó que, aunque el herpes que afectó al cantante ya remitió, el dolor persiste y su estado físico requiere un período prolongado de reposo. “No es nada grave, pero sí es doloroso, y además hay que cuidar su condición física”, señaló, dejando claro que el objetivo es que el artista vuelva completamente recuperado.

La drástica decisión de Palito Ortega con respecto a sus shows

El primero en adelantar la información fue Juan Alberto Mateyko, amigo personal del músico, quien lo comunicó en redes sociales con una fotografía que llamó la atención: en ella se veía a Palito y Evangelina Salazar, junto con él y la abogada Ana Rosenfeld. La elección de la imagen reavivó rumores recientes, aunque las partes han negado que exista un vínculo más allá de la amistad.

Palito Ortega canceló sus shows

En cuanto a la agenda artística, la medida implica la reprogramación de numerosos shows programados en Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Paraná, Tandil y Córdoba, entre otros destinos. Algunos recitales encontraron nueva fecha, como el de Mar del Plata, que pasó del 15 de noviembre al 7 de marzo de 2026, o el de Salta, que se trasladó al 4 de abril del mismo año. Sin embargo, ciertos eventos, como el previsto en Río Cuarto, fueron directamente cancelados sin reemplazo inmediato.

Hace apenas una semana también se habían suspendido los conciertos de Paraná y Tandil. En ese momento, Julieta Ortega explicó que, aunque las lesiones cutáneas ya habían cedido, su padre continuaba “muy, muy dolorido” y sin posibilidades de volver al escenario. La familia insiste en que la situación no reviste gravedad, pero sí requiere cuidados estrictos y un tiempo prudente de recuperación.

Palito Ortega canceló sus shows

El propio Palito detalló su cuadro en una entrevista con Radio Mitre Córdoba. “Estoy medio cachuzo, ¿qué va a ser?”, comentó con naturalidad. Explicó que la inflamación y el malestar se concentran en el lado derecho del rostro, provocando molestias persistentes. Bajo tratamiento y en reposo, el cantante se mantiene optimista y agradecido por el apoyo recibido.

De acuerdo con su entorno, la expectativa es que hacia fin de año Palito Ortega logre reponerse completamente. Mientras tanto, descansará rodeado de su familia y del afecto de su público, con la esperanza de reencontrarse con ellos cuando su salud lo permita.

F.A