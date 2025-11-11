Después de más de un mes y medio sin verse, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña se reencontraron con sus hermanos, Amancio y Magnolia. Tras el regreso de la China Suárez a la Argentina, los cinco nenes pudieron reunirse en la casa de su papá. En ese contexto, Pampita habló en LAM (América TV) y se sinceró sobre cuál fue la reacción de sus tres hijos al ver a sus hermanos.

Pampita se sinceró sobre cómo fue el reencuentro de sus hijos con Amancio y Magnolia Vicuña

La China Suárez regresó a la Argentina junto a Mauro Icardi y sus dos hijos, Amancio y Magnolia Vicuña. Tras aterrizar en Buenos Aires, los nenes se reencontraron con su papá, Benjamín Vicuña, y también con sus tres hermanos: Bautista, Benicio y Beltrán.

En ese marco, Pampita se refirió a la reacción de sus hijos al ver a sus dos hermanos: “No voy a opinar mucho, solo puedo decir que mis hijos estaban muy felices de reencontrarse con sus hermanos”. Y agregó, en diálogo con Ángel de Brito en LAM: “Me alegro mucho por mis hijos”.

Por su parte, el conductor remarcó que “los chicos también extrañan mucho a sus hermanos”, un comentario ante el cual la modelo se limitó a responder: “Claro, por supuesto”. De esta manera, evitó generar un nuevo conflicto en la relación entre su expareja, Benjamín Vicuña, y la China Suárez.

Benjamín Vicuña y sus cinco hijos

Benjamín Vicuña contó qué es lo que más le duele de vivir lejos de sus hijos

Semanas atrás, Benjamín Vicuña habló sobre su vínculo con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez, y contó qué es lo que más le duele de vivir lejos de ellos. Los nenes, de 5 y 7 años, se instalaron en Estambul junto a su mamá, su hermana Rufina Cabré y Mauro Icardi, y viajan cada un mes para reencontrarse con su papá en Buenos Aires.

En diálogo con Teleshow, el actor reconoció: “Es cosa de tiempo, pero algunas cosas jamás voy a terminar de entender. Que mis hijos hoy estén a 13.000 kilómetros es una nueva realidad que tengo que asumir y entender. Lo estoy procesando. Obviamente, siempre teniendo en cuenta que lo primero y lo principal es el bienestar y la felicidad de ellos. Pero también hay un padre, hay hermanos, hay una nueva realidad... hay que, eso, acomodarse”. De esta manera, dejó en claro que, más allá del bienestar de Amancio y Magnolia, también piensa en cómo atraviesan esta situación sus otros tres hijos: Bautista, Benicio y Beltrán.