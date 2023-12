Pampita es una de las principales referentes de la moda en Argentina. La modelo se consagró tras su estatuilla de Oro en los Martín Fierro de la moda y continúa revolucionando las redes sociales con todos sus looks. Nuevamente con la tendencia cut out, se lució con un increíble vestido azul.

Pampita se adueñó de la tendencia cut out y se lució con un vestido azul

Carolina Ardohain sabe vestirse para cualquier ocasión sin perder la elegancia y modernidad. Su trabajo como integrante del jurado del Bailando 2023 la obliga a luir de gala todas las noches, algo que disfruta mucho hacer tanto ella como sus seguidoras que buscan inspiración en sus diseños.

Quedó muy claro que la prenda favorita de la madre de Ana García Moritán son los vestidos y sobre todo lo que tienen mucho brillo. Durante la última semana de la competencia, Pampita fue el tema de conversación con lo que a la moda respecta, ya que innovó en cuanto a los diseños, como el vestido con capucha de strass que enloqueció a los presentes en el estudio.

El look cut out de Pampita

Una de las tendencias más repetidas por la modelo durante el 2023 fue el cut out, el cual consiste en diseñar prendas con pequeños cortes o tajos que aportan mayor sensualidad al look dejando a la vista determinados espacios de la piel. Fue así que el último look que lució como jurado, el jueves 21 de diciembre, fue un vestido cut out de color azul y lleno de lentejuelas.

El diseño presentaba un cruce a la altura del abdomen bajo dejando a la vista, apenas, a las caderas. La pollera de la prenda tomaba vuelo con las costuras finales y su corte fue en diagonal. Pampita modeló para las cámaras y sus seguidoras quedaron enamoradas del vestido azul que es ideal para las fiestas de fin de año.