El enojo de Paula Chaves: “Jamás le pude contar a mi familia de un embarazo sin que antes se filtre”

Paula Chaves, está viviendo el octavo mes de embarazo, junto a Pedro Alfonso. La conductora confesó cómo se siente al planear un parto en plena pandemia del coronavirus y también el lado negativo de ser una mujer muy famosa.

"Parir vas a parir un día y ya está. Pero hay que estar con toda esta historia de estar pensando en quién recibe a mi bebé, si lo tienen asintomático o no. En hacerse las ecografías entrando sola porque Pedro no podía pasar. Andar con el barbijo, la máscara...", expresó Paula.

Además, la conductora contó que recibe mensajes de muchas mujeres gestantes en este marco de brote pandémico de Covid-19. "Los niños siguen naciendo hasta en las más terribles catástrofes. Por eso trato de naturalizar la situación y bancarla. Es rara para todos esta situación", consideró Chaves en un mano a mano con el programa radial "Por si las moscas "

Paula también hizo hincapié en la maternidad y la fama: "hay que poner en una balanza las cosas buenas y las malas que tiene trabajar en los medios. Esto es lo malo. Me encantaría que se respeten los embarazos. Pero no sucede ni va a suceder. Yo jamás le pude contar a mi familia de un embarazo sin que antes se filtre".

"Cuando se filtró de mi embarazo actual, me tuve que ir corriendo al colegio de mi hija a sacarla porque me daba miedo que se le escape a alguna de las maestras o madres porque no iba a poder decirle yo a mi hija que iba a tener un hermanito", cerró.