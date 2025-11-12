La picante comparación de Moria Casán al ver a su hija, Sofía Gala, personificarla en su serie: “La tiene para adentro”

La serie biopic de Moria Casán tiene atentos a todos los usuarios de las redes sociales, sobre su producción. En los últimos días, compartieron algunas imágenes inéditas de cómo vienen las grabaciones, y rápidamente se viralizaron, sobre todo por el parecido de su hija, Sofía Gala, mientras estaba personificada para el rol. Sus compañeros de canal no dudaron en mostrarle esas fotos a la One, y ella sacó sus picantes comentarios al momento de ver a la actriz.

El comentario de Moria Casán sobre Sofía Gala: “La tiene para adentro”

Moria Casán está siguiendo el minuto a minuto de la producción de su serie biográfica. La misma será protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes interpretarán a la One en sus diferentes etapas de la televisión argentina. Sin embargo, los usuarios quedaron fascinados al ver a la hija de la diva, personificada como su mamá de joven. Es por eso que, ante la viralización y los diversos comentarios, en La Mañana de Moria (eltrece), sus compañeros de piso decidieron mostrarle las fotos y escuchar las opiniones.

Rápidamente, Casa quedó sorprendida al ver a su hija vestida como ella, y halagó el trabajo que estaba haciendo como actriz al llevar adelante este rol. “Sofía me dice ‘mamá, lo que me cuesta montarme’. Pero mira la curva del cuerpo, es impresionante, pero por favor. Sofía tiene unas piernas fabulosas”, resaltó la conductora. De esta manera, siguió destacando los atributos físicos de su hija, sobre todo al pararse frente a los escenarios que ella estuvo. “Le digo ‘sos la única mujer que conozco y de las pocas que tienen la rodilla para adentro'. Viste que parece que tenemos un shar pei ahí abajo. Odio. Pero esta la rodilla la tiene para adentro, la hija de su madre. Es una gran actriz”, comentó picante, pero aplaudiendo a su hija.

Los detalles de la serie de Moria Casán

La serie de Moria Casán tiene previsto su estreno para mitades del 2026, y se volvió una de las grandes apuestas de Netflix Argentina. Javier Van de Couter está a cargo de la dirección y el guión de los ocho capítulos, mientras que la producción ejecutiva corresponde a Armando Bo. El elenco no solo reúne a Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth; sino que además, cuenta con Marco Antonio Caponi, Micaela Riera, Hernán Jiménez y Sebastián Rosso, recreando la época dorada del espectáculo argentino.

Moria Casán está esperando emocionada el estreno de su serie biopic, protagonizada, entre otros, por su hija, Sofía Gala. Es por eso que no duda en halagar y felicitar a la actriz por su trabajo frente a las cámaras y cómo luce al momento de personificar a su mamá. Los dichos de la One se viralizaron, y muchos de sus seguidores coincidieron con ella, mientras que otros destacaron algunas diferencias y expresaron su ansiedad por ver la ficción.

