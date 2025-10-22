El picante cruce entre Wanda Nara y Maxi López sobre Daniela Christiansson: "Las cuentas dan bien"

Wanda Nara y Maxi López se convirtieron en los protagonistas del momento. Es que poco tiempo atrás era impensado imaginarlos unidos, luego de un extenso periodo en guerra tras su separación. Pero la expareja logró darle una nueva oportunidad a su relación, para construir un vínculo amistoso en el que el humor no falta. Y por supuesto, lo dejan en evidencia en sus diversos idas y vueltas en MasterChef Celebrity (Telefe).

El martes 21 de octubre, la expareja volvió a encontrarse en las cocinas de la competencia y el gran plato preparado del jugador fue el puntapié de la conductora para sacar trapitos al sol.

El dardo de Wanda Nara a Maxi López

Doce años pasaron desde que Wanda Nara y Maxi López pusieron fin a su matrimonio, en medio de un gran escándalo ante acusaciones de infidelidades, que se extendió hasta hace pocos meses con un enfrentamiento que parecía no cesar. Pero desde la separación de la conductora de Mauro Icardi, la expareja se acercó para limar asperezas, y todo indica que lograron hacerlo.

Ahora, López se encuentra instalado en la Argentina al aceptar ser parte de MasterChef Celebrity, ciclo conducido por Nara. Aunque el jugador viaja a Suiza seguido para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, embarazada de su segunda hija, pasa gran parte del tiempo en suelo nacional. Y este aspecto lo acerca a la madre de sus tres hijos, y muchas de sus interacciones ahora son televisadas.

Conscientes de que su acercamiento genera interés para el público, ambos le ponen mucho picante a sus diálogos. Pero además, es la conductora que encuentra el espacio para tirarle palitos a su expareja, sobre las vivencias que pasó a su lado. En este caso, la conductora decidió cuestionar el arte culinario del ex River, quien sorprendió con una milanesa XL, que indicó que es lo más pedido por sus hijos pero también por Daniela Christiansson, siendo su antojo en su embarazo.

En ese momento, Wanda Nara lanzó; "¿Quién le está haciendo milanesas ahora?". Este comentario generó la risa del exjugador pero también dio pie para que Damián Betular le consultara cómo se dice "milanesa" en sueco, pero no supo responder, ya que reveló que ellos se comunican en italiano, ya que se conocieron en aquel sitio.

Por supuesto que la conductora se metió en la conversación: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". "La tengo tatuada", reveló+o López y contó que su primer encuentro fue hace 11 años. Wanda se limitó a hacer un gesto expresando ciertas dudas. Y él contestó rápido: "Las cuentan dan bien". De esta forma, descartó haber mantenido las relaciones en paralelo.

Una vez más, Wanda Nara y Maxi López dieron show en MasterChef Celebrity, donde poco a poco ponen luz a diversos aspectos de su relación y cómo lograron llegar a este vínculo cercano, lleno de humor, luego de pasar más de una década en guerra.