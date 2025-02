Dentro de la casa de Gran Hermano, Martina Pereyra es una de las particiapntes más queridas por sus compañeros por la calma que maneja. Sin embargo, en el afuera, está envuelta en una gran polémica, debido a una abrupta decisión que su familia tomó. En las últimas semanas, su abuela, una de las integrantes con las que más relación tenía, falleció.

Ante esto, sus seres queridos optaron por no contarle nada a Martina, para que no abandone el certamen. Pero los usuarios consideraron que esta fue una mala decisión, ya que la joven suele nombrarla en todo momento. En la última gala de nominación, le envió un emotivo saludo y las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Polémica en Gran Hermano: El emotivo saludo de Martina para su abuela sin saber que murió

Martina Pereyra logró ganarse el amor del público por su personalidad tranquila y su gran sentido de la moda. En cada gala de Gran Hermano, los usuarios en redes sociales destacar lo fashionista que ella luce y lo hermosa que se ve. Sin embargo, también generó polémicas, ya que fue una de las primeras en darle visibilidad a los trastornos alimenticios en el mundo del modelaje, y, ahora, al ser una de las participantes en la historia del programa en desconocer sobre el fallecimiento de un familiar.

En las últimas semanas, la joven perdió a su abuela. La noticia la reveló Ángel de Brito en LAM, y luego Santiago del Moro lo confirmó en el vivo. Sin embargo, la familia de Pereyra sabe lo importante que ella era para la modelo, por lo que prefirieron no decirle y que ella pudiera seguir con el certamen. Las redes sociales repudiaron esta actitud, ya que la joven se refiere a su abuela siempre que puede y se nota la conexión que ambas tenían. Estos momentos terminaron estremeciendo a todos los espectadores, pero generando un fuerte debate.

En la última gala de nominación, Martina entró al confesionario y le dejó dos votos a Bati y uno a Gabriela. Sin embargo, antes de ingresar, aprovechó su momento en el vivo y se dirigió a las cámaras. “Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”, expresó emocionada. Seguido a esto, realizó su jugada, pero todos los espectadores quedaron aún más conmovidos por su situación de desconocimiento.

Martina Pereyra es protagonista de un fuerte debate en el exterior, si es lo correcto ocultarle esta información a un participante de Gran Hermano. Mientras que algunos piden que le digan la verdad, otros opinan que lo que hizo la familia fue lo mejor, ya que es solo entristecerla o arruinarle su estadía en la casa más famosa de la Argentina. A pesar de eso, ella se muestra optimista y lista para seguir hasta la final.

