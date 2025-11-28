Polémica por un repost de Pico Mónaco a una modelo: la foto hot que lo dejó expuesto

Pico Mónaco suele mantener un perfil bajo en redes sociales y evita involucrarse en polémicas, incluso después de tantos años de exposición pública. Sin embargo, en las últimas horas quedó envuelto en un inesperado revuelo virtual que sorprendió tanto a sus seguidores como al mundo del espectáculo. Un gesto aparentemente mínimo, que muchos interpretaron como un “desliz digital”, fue suficiente para encender la polémica.

El repost de Pico Mónaco en la foto de una figura del espectáculo

Todo comenzó cuando se viralizó la captura de un supuesto repost que el extenista habría hecho de una foto de Andrea Rincón posando en bikini sobre un barco. La imagen comenzó a circular rápidamente y llegó a manos de Pochi, creadora de Gossipeame, quien compartió la captura con una dosis de ironía: “¿Se le pifió el dedo a Pico Mónaco?”. La frase vino acompañada del clásico refrán “el zorro pierde el pelo pero no las mañas”, dejando entrever que el gesto no habría sido tan inocente.

Caption

El episodio llamó aún más la atención porque Pico vive una relación sólida y discreta con su esposa, Diana Arnopoulos, madre de sus dos hijos, Noah y León. Desde que comenzaron su historia juntos, el extenista y la modelo franco-estadounidense construyeron un vínculo alejado de los escándalos, por lo que el presunto repost fue leído como un movimiento inesperado dentro de una convivencia armoniosa.

Pico Mónaco y su esposa, Diana

Fiel a su estilo, Mónaco prefirió no referirse a la polémica y continuó su actividad habitual en redes. Incluso se expresó sobre un tema completamente distinto: su apoyo a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien fue inhabilitado por seis meses tras la decisión del club de no acompañar el reclamo de Rosario Central por el título de la Liga Profesional. En medio de la controversia, Pico eligió hablar de fútbol antes que sumarse al eco mediático.

La historia de amor de Pico Mónaco y su esposa, Diana

Su historia de amor con Diana continúa siendo uno de los aspectos más admirados de su vida personal. Se conocieron en 2019 en Estados Unidos y, tras un flechazo inmediato, oficializaron su relación en 2020. Poco después celebraron una ceremonia íntima en Florida y una segunda boda soñada en Grecia. Desde entonces llevan una vida familiar reservada, compartiendo solo momentos puntuales con el público. Por eso, la difusión del repost generó tanta sorpresa: un simple toque en la pantalla -que pudo ser un error- bastó para poner al extenista en el centro de una controversia inesperada.