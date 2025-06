Si hay dos mujeres fashionistas, que marcan las tendencias en todo momento, esas sos Juliana Awada y su mamá, Pomi. La ex Primera Dama es una influencer del estilo de vida saludable, donde introduce a la moda comfy y effortless en todo momento. Su mamá la acompaña en todos sus gustos y, muchas veces, coincide con ella en cómo vestirse. Esto mismo pasó hace unas horas, cuando Awada mostró un día de campo familiar, donde ambas lucieron el poncho y sweater tendencia, y mostraron sus cancheros looks.

Juliana Awada y sus hermanos con Pomi Awada

Los cancheros looks de Juliana Awada y Pomi Awada

El invierno llegó y con eso la variedad de prendas tendencia que son elegidas por muchas celebridades. Juliana Awada es una de las famosas que no duda en mostrar sus favoritos para marcarlos como algunas de las ideales para las bajas temperaturas. Entre tapados de piel y sacos sastreros, la ex Primera Dama demuestra sus conocimientos en la moda y lo que puede aportar a esta industria. Sin embargo, no lo hace sola, ya que su mamá, Pomi, la acompaña en todo momento.

Juliana Awada, Pomi Awada

Ambas mujeres tienen una relación muy cercana, por lo que comparten eventos o lujosos viajes. En las últimas horas, Awada mostró en su cuenta de Instagram un día en el campo que compartió junto a otras mujeres de la familia. Bajo el sol y frente a su jardín de invierno, todas ellas disfrutaron de un banquete rústico, donde la vajilla elegante y la decoración natural fue el centro de atención. Para esta ocasión, Juliana y Pomi se pusieron de acuerdo y volvieron a marcar el poncho y sweater como las prendas tendencia de la temporada.

El día de campo de Juliana Awada y Pomi Awada

En el posteo, se las puede ver a ambas mirándose a los ojos y sonriendo, mientras cargan todo lo necesario para una comida saludable. Pomi Awada coincidió con Pampita y otras celebridades, y lució un poncho que le pasaba la cintura y flecos al final. El mismo era marrón claro, y combinaba con su abrigo de lana debajo, que era total white. Por el contrario, Juliana Awada lució un sweater polera gris oscuro, con unos cómodos jeans y unas botas ideales para el trabajo en el campo. De esta manera, lucieron dos colores diferentes e ideales para las bajas temperaturas.

Los looks de Juliana Awada y Pomi Awada

Los seguidores de Juliana Awada no tardaron en destacar el posteo, y halagar la buena relación madre e hija que tienen, acompañado con su gran pasión por lo fashionista. Los expertos de la moda volvieron a marcar estos abrigos como los ideales para el invierno, y expusieron que, además, eran perfectos para un día en el campo y conectados con la naturaleza, La ex Primera Dama y su mamá son de las celebridades que conocen mucho sobre la moda, por lo que siempre buscan las mejores prendas para todos los usuarios.

A.E