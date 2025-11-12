Horas antes de que se emita una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), Luis Ventura filtró por error quién abandona el reality este miércoles 12 de noviembre. El periodista no pudo guardar el secreto y se excusó: "Soy un hombre grande".

Por error, Luis Ventura filtró quién es el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity

En la gala de este miércoles 12 de noviembre se conocerá quién es el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity. Sin embargo, Luis Ventura reveló por error qué famoso dejará el reality, y sus compañeros de A la tarde (América) estallaron al escuchar el nombre.

Tras un divertido ida y vuelta con Karina Mazzocco, el periodista admitió que compartió la foto del participante en su cuenta de Instagram y se justificó: "Soy el único responsable, me hago cargo. Soy un hombre grande, un hombre de medios, y no vi los últimos programas de MasterChef porque estaba trabajando".

En medio de su explicación, Luis Ventura también confirmó que él es el cuarto eliminado del certamen. "Recibí las fotos por mail y supuse que era un programa que ya se había emitido. En las imágenes estoy con Wanda y en otras emocionado, pero el tema es que elegí una foto que no dejaba lugar a dudas, decía: 'Eliminado'", explicó sobre el error que cometió.

Luis Ventura en MasterChef Celebrity

Ante las burlas de sus compañeros, el conductor afirmó que pidió disculpas por lo ocurrido, aunque ya era tarde: "Cuando entré a ver, ya había un montón de comentarios y compartidas". De todos modos, aclaró que todavía no recibió ninguna sanción por parte de la producción de MasterChef Celebrity.

Como suele ocurrir con los realities más populares, cualquier información que se filtra antes de la emisión genera un gran revuelo en redes sociales. En este caso, la indiscreción de Luis Ventura sorprendió a los seguidores del programa y encendió las expectativas por la gala de esta noche, en la que finalmente se confirmará su salida.