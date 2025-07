Susana Giménez fue directa. Ante la consulta de los periodistas que la esperaban, dijo que no le interesa ver a Mario Pergolini y que antes de que pudiera plantearse siquiera ir a su nuevo programa, Otro día perdido, él tendría que pedirle perdón de rodillas. Dos declaraciones fuertes que vuelven a poner sobre en la escena un conflicto que lleva ya varios años.

Por qué Susana Giménez quiere que Mario Pergolini le pida perdón de rodillas: la historia de un conflicto que nunca se resolvió

Se sabía de ante mano que las cosas no estaban bien entre ellos y la propia Susana lo dejo claro ayer, cuando dijo que el conductor llevaba años “hablando mal de ella”. Una frase que parece rememorar sus épocas de mayor exposición mediática y de duelos en los primeros planos de la televisión argentina.

Doce años atrás, en 2013, Mario Pergolini había hablado de este conflicto y no había dejado ningún tipo de dudas. “No quiere saber nada conmigo”, dijo en su momento en la radio y explicó que intentó acercarse sin éxito. “He dicho que es una persona simpática y que en todos los lugares donde he trabajo y ha trabajado ella, por ejemplo, en Telefe, la aman”, agregó, y sumó que le había mandado flores y que hasta habían hablado del tema.

Resulta difícil encontrar el momento exacto en el que la relación entre ambos se terminó. Sin embargo, no hace falta ahondar demasiado para toparse con frases y dichos de Mario Pergolini que cuestionaron a Susana Giménez o incluso pudieron considerarse como ofensivos contra su persona.

Mario Pergolini en su nuevo programa: Otro día perdido.

En 2022, en una de las pocas entrevistas que supo conceder, Mario Pergolini, había afirmado que Susana Giménez no era una estrella, sino que era una figura que había quedado en la televisión. “Susana no es estrella, si hace un programa no hace 22 puntos” y “El público va cambiando y no está en los viejos formatos”, fueron dos de sus consideraciones más importantes.

Algunos años antes, en uno de los tantos regresos de Susana a la televisión, había sido todavía más mordaz. “No volvió Susana Giménez, volvieron sus dientes. Muy blancos, eso que se hizo no es láser. Aunque si dijo que es láser, debe ser láser, ja. Muy blancos. A mí me gustaría un poco (…) un tono más tiza quizá”, aseguró, para agregar que había visto un pedacito del programa, que lo había aburrido y que era “la vez número 200 que hace la misma entrevista”.

Andy Kusnetzoff explicó el enojo de Susana Giménez contra CQC

Quien no dejó pasar la oportunidad de opinar al respecto de lo sucedido fue Andy Kusnetzoff. El conductor habló con LAM y quiso llevar algo de claridad al conflicto entre la Diva y Mario Pergolini. En ese contexto dijo: “CQC era como un anti poder también. Y Susana era la persona más popular de televisión, como era Tinelli. Entonces sí había algo de eso, que era de Mario", concluyó.

El conflicto entre Susana Giménez y Mario Pergolini lleva presente desde la década del 90 y no parece encontrar su final. El conductor siempre fue muy irónico y directo contra la Diva, en una época en la que los tres dominaban la televisión argentina y competían semana a semana. Aunque esos días hayan quedado atrás, las heridas continúan sin sanar.