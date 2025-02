Luego que se reveló que Wanda Nara y Maxi López denunciarán penalmente a Mauro Icardi por propinar golpes a uno de sus hijos, tal como lo contó el menor en el ámbito escolar, la conductora recibió una noticia mientras se encuentra en Turquía: en un lapso de tres días deberá llevar a su dos hijas con su padre.

Wanda Nara en Turquía

Desde mediados de enero, Francesca e Isabella no ven a su papá, Mauro Icardi. Y la tenencia de las menores es uno de los desacuerdos que mantiene la expareja, y mientras se toma una decisión por parte de la Justicia, ambos realizan diversas presentaciones legales. Ahora, la conductora tuvo una respuesta judicial que no esperaba.

La razón por que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi deberán regresar con el jugador

Desde que Mauro Icardi regresó a la argentina, en noviembre pasado, mantiene una disputa mediática y judicial con Wanda Nara por el cuidado de las dos hijas que tienen en común, Isabella y Francesada. Ambas menores viven con su madre y tuvieron régimen de visitas con su padre, pero desde principios de enero ya no lo ven.

Las versiones del por qué sucede esto son diversas, pero algunos apuntan que se trata de una decisión de Wanda. No obstante, es un tema que está en manos de la Justicia, que toma determinaciones al respecto. Una semana atrás se le informó a la conductora que no estaba en desobediencia al no entregar a sus hijas. Pero una nueva medida cambió esta situación.

Mauro Icardi se encuentra en Turquía con la China Suárez

En las últimas horas, el Juzgado Civil N°85 comunicó una nueva resolución al respecto.“Disponer en forma urgente y sin más trámites el reintegro de las niñas a su padre, el Sr. Mauro Icardi, a fin de compensar los 15 días corridos de vacaciones que las menores se vieron impedidas de gozar con su padre”, determinaron. Por ello, Wanda Nara tiene un lapso de tres días para cumplir con el fallo si no tendrá que pagar una multa de 80 millones de pesos argentinos, a favor del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez.

Actualmente, ambos padres se encuentran de viaje en Turquía, mientras que las menores se encuentran bajo el cuidado de la madre de la conductora, Nora Colosimo. Por lo tanto, se desconoce si Nara acatará la medida judicial. Por el momento, no se pronunció al respecto.