El presente de Dante, el hijo de Guillermina Valdés: no quiere la ayuda de su padre, se apoya en su abuelo Palito y busca su propio camino

Dante, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, está abriéndose su propio camino. Si bien tiene presente en su ADN el gen innato de su abuelo, Palito Ortega, y de toda su familia paterna en lo que concierne al arte, el joven de 24 años se posiciona como una futura promesa en el mundo de la música. En este marco, fue entrevistado por MShow, donde habló de su carrera como solista y del vínculo que mantiene con su familia, donde el célebre cantante popular cumple un rol crucial para él.

Dante, el hijo de Guillermina Valdés, busca su lugar en el ambiente artístico

Desde temprana edad, Dante encontró en la música un refugio perfecto donde poder canalizar sus emociones y dejar plasmado su arte. Palito Ortega, su abuelo, es una fuente de inspiración constante para él. Tal es así, que recurre a sus conocimientos cada vez que está por lanzar alguna pieza musical de su autoría. En diálogo con el programa antes mencionado, el hijo de Guillermina Valdés hizo referencia al boom de unipersonales de personas relacionadas con el streaming. “¿Por qué no en el futuro? ¿Quién te dice? Ahora estoy con proyectos diversos, estoy haciendo música; música propia que quiero sacar dentro de poco y también estoy haciendo streaming, pero ¿quién te dice el día de mañana…? Hay que estar abierto a todo”, comenzó diciendo sin descartar la posibilidad de pertenecer al mundo de la actuación.

Dante Ortega y Palito Ortega | Instagram

Fue en ese momento, en el que el notero le consultó acerca de su preferencia a la hora de recurrir a grandes músicos de su clan: “Con el tema de la música, ¿quién te da más consejos? ¿Palito, Emanuel?”. Ante esto, el joven respondió con entereza: “Yo tengo más vínculo con mi abuelo, con Emanuel tengo la mejor, pero siempre lo tuve más cerca a mi abuelo, y cuando compongo y le muestro mis canciones, hablo con él”. Asimismo, añadió: “Es una persona muy sensible para componer y me da consejos que yo lo super tomo”.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega | Instagram

La relación de Dante con su papá Sebastián Ortega y su prima, Luciana Salazar

Uno de los grandes interrogantes que se despiertan en la familia Ortega es el lazo que mantienen todos sus integrantes. Al ser una familia numerosa y, sobre todo, ser el integrante de una de las familias más influyentes en el ambiente artístico nacional, Dante Ortega va en búsqueda de realzar su nombre apostando a su arte y alejándose del camino de sus antecesores. “Mi papá me dice de seguir adelante: ´Estudiá´. Porque yo estudio actuación y el día de mañana si da la posibilidad de trabajar juntos, yo encantado, pero no sé si me da pedirle el trabajo, papá ¿me contratás? Porque siento que esa es la fácil también”. En este marco, aclaró: “El día de mañana si él quiere contratarme buenísimo, pero pedírselo yo como hijo siento que es la cómoda, ¿viste? Prefiero esperar a que eso suceda naturalmente”.

Dante Ortega | Instagram

Respecto de su relación con Luciana Salazar, sobrina de su abuela Evangelina Salazar, el heredero del director y creador de El Marginal y En El Barro confesó que el lazo que los une es inquebrantable pese a los rumores y las especulaciones que circulan en los medios televisivos y digitales. “Es una persona muy sensible, Luli. Muy buena onda y súper humilde, a veces siento que la gente la critica mucho, pero porque no la conocen, de verdad yo creo que es una es una rebuena mina me encanta eso, que la familia sea tan unida sí, somos reunidos y estamos en las buenas y en las malas".

A la hora de hablar de su presente, expresó que incursionó en un proyecto actoral que lo vincula con una prestigiosa empresa de streaming, aunque no brindó mayores detalles. Sin embargo, respecto a su faceta en la música dijo: “Voy a sacar música dentro de poco. No sé si llego este año, pero tal vez el que viene. Estoy por ahí”.

Finalmente, Dante Ortega bromeó con la parte formativo-académica de sus familiares. Para aquellos que siguen de cerca los pasos de los Ortega, resaltan la carencia de un título universitario que avale su formación profesional. “Mi hermana está estudiando psicología, la única que va a tener título, porque en esta familia lo que a uno le cuestionan es que no tienen título, la van a tener a mi hermana ahí para aplaudirla”, disparó con sarcasmo, aunque nunca perdió la simpatía que lo caracteriza.

NB