El presente de Luka, el hijo de Hernán Drago: reniega del trabajo de su papá, dejó sus sueños de futbolista y vende cookies para mantenerse

Luka, el hijo de Hernán Drago, atraviesa un presente distinto al de su padre, reniega del trabajo en los medios, dejó atrás sus sueños de futbolista y encontró en la venta de cookies una manera de sostenerse con independencia. A los 20 años, eligió un camino propio que combina esfuerzo personal y emprendimiento.

Luka, el hijo de Hernán Drago, abrió su propio camino lejos de los medios

Luka y Hernán Drago

Durante su adolescencia, el joven se destacó como arquero en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. Pero según reveló el modelo durante una reciente entrevista con Pronto, su hijo decidió dejar atrás este deporte. Según explicó, cuando le llegaron distintas ofertas para dedicarse profesionalmente al fútbol, se dio cuenta de que no quería seguir ese camino.

Hoy, el presente de Luka Drago está ligado a la gastronomía; se dedica a la producción y venta de cookies artesanales, un emprendimiento que le permite mantenerse con autonomía y que representa su principal fuente de ingresos. El joven se ocupa de todo el proceso, desde la elaboración hasta la comercialización.

Luka Drago

A pesar de renegar por la profesión de su padre, Hernán Drago, el joven de 20 años utiliza sus redes sociales para mantener un perfil emprendedor activo. Su decisión de alejarse del mundo del modelaje se centra en su personalidad; a diferencia de su hermana Lola, según el modelo, él es mucho más introvertido, hasta llegó a revelar que su hijo le tiene fobia a las cámaras.

Lola, Luka y Hernán Drago

Por otro lado, Hernán Drago comentó que, a pesar de que él y su hijo tienen grandes similitudes, Luka es más alto que él. Además, reveló que el joven es un gran amante del gimnasio y que levanta más peso que él, ya que desde hace algunos años el joven llega a ir dos veces al día a entrenar fierros.

Luka y Hernán Drago

VDV