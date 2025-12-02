Por primera vez, Maxi López habló de la infidelidad de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Yo lo ayudé a él”

El escándalo que envolvió a Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López sigue dando de qué hablar en las redes sociales y los medios de comunicación. En ese momento, muchos dieron detalles fuertes de las peleas que existían con el futbolista y cómo iba creciendo la relación de la pareja con los hijos de López. Sin embargo, y a más de 10 años de lo ocurrido, Maxi decidió romper el silencio y se sinceró sobre la infidelidad de la conductora, destacando cómo fue que arrancó la guerra entre ellos tres.

La palabra de Maxi López sobre su separación de Wanda Nara: "Yo lo ayudé a él"

En SQP (América), Yanina Latorre invitó a Maxi López, uno de los participantes de MasterChef Celebrity más queridos por las redes sociales. En la entrevista, el futbolista se sinceró y rompió el silencio tras su escandalosa separación con Wanda Nara, y la infidelidad de ella con Mauro Icardi. Hace más de 10 años, esta polémica los posicionó a los tres como protagonistas de diversas noticias de farándula, y terminó en el divorcio de la primera pareja, y la custodia de sus hijos varones a cargo de Nara.

"Con Wanda se había terminado el amor...ella se fue de casa y yo consensué ese viaje a Argentina aquella vez", explicó en vivo el futbolista. De esta manera, reflexionó: "Lo más sano era que nos separemos, yo no estaba contento con la situación. Ahí me dice 'me está escribiendo este pibe' (Mauro Icardi)". Sin embargo, al momento de preguntarle sobre su relación con Icardi, López aseguró que no había una amistad estrecha, sino más bien un ida y vuelta de mentor y amateur.

"Yo lo ayudé a él como ayudé a muchos chicos argentinos, como a mí me ayudaron también. Lo que no me gustó es que metieran a los chicos para hacerme daño a mí", expuso tajante. Así reveló que no solo fue Nara la que provocó la guerra de López y sus hijos varones, sino que Icardi también era parte de mensajes desagradables. Finalmente, reflexionó sobre la disputa que ahora hay entre ellos, y volvió a posicionarse del lado de los menores. "No me importa cómo se comporten ellos mientras los chicos estén fuera de los quilombos", cerró.

La relación de Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity: su rol en la guerra contra Mauro Icardi

Maxi López y Wanda Nara comenzaron a mostrarse más cercanos desde diciembre del 2024, cuando la separación con Mauro Icardi comenzó. El futbolista viajó a la Argentina en diversas ocasiones, para pasar tiempo con sus hijos menores y acompañar a su exesposa en momentos complicados. Sin embargo, siempre se pronunció fuera de esa guerra y a favor de los menores en disputa. En cuando comenzó MasterChef Celebrity, muchos esperaron ver la dinámica entre López y Nara, y se volvieron de las parejas más seguidas por las bromas y los comentarios cómplices que se lanzan en todos los programas.

Sin embargo, hubo un pasado que aún los sigue y que marcó una guerra entre ellos. Maxi López se sinceró sobre lo ocurrido con Wanda Nara y Mauro Icardi, y expuso cómo arrancó la guerra que ambos le hicieron en su momento. En la actualidad, su relación con su expareja mejoró, sobre todo teniendo en consideración a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. Por su parte, Nara sigue en una pelea con Icardi, que parece no tener un final próximo.

