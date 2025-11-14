Qué es de la vida de Sol Calabró, la novia menos conocida de Marcelo Tinelli

A más de una década de aquel breve pero recordado romance con Marcelo Tinelli, Sol Calabró eligió un perfil absolutamente reservado y hoy su vida transcurre en un entorno tranquilo, familiar y ajeno a la exposición pública. Aquella joven que en su momento sorprendió a todos por aparecer como la compañera del conductor más famoso del país, mantiene actualmente una rutina opuesta al mundo del espectáculo.

Qué fue de la vida de Sol Calabró, la ex novia de Marcelo Tinelli

Sol trabajaba como secretaria de Claudio Salomone cuando conoció a Tinelli. La química fue inmediata y la relación avanzó rápido, convirtiéndose en una de las historias más comentadas del momento. Sin embargo, el vínculo duró apenas siete meses. Poco después, Marcelo formalizaba su noviazgo con Guillermina Valdés, con quien iniciaría una relación estable y muy mediática. Calabró, en cambio, eligió seguir otro rumbo.

El destino volvió a sorprenderla cuando conoció a Sergio Sessa, productor cinematográfico y empresario inmobiliario. El flechazo fue instantáneo y al poco tiempo comenzaron a convivir en una mansión de estilo inglés ubicada en Barrio Parque, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Curiosamente, la propiedad está situada muy cerca de la casa donde Tinelli vivía con Valdés y los hijos de ambos, aunque eso nunca generó ningún tipo de conflicto entre las partes.

Con Sessa, Sol construyó una relación sólida y apasionada que se fortaleció aún más con la llegada de su hijo, Suri. Convertida en madre, reorganizó sus prioridades y se dedicó de lleno a acompañar el crecimiento del chico, manteniéndose lejos de cámaras, eventos y entrevistas. Su vida cotidiana se centra en su familia y en los proyectos personales que prefiere mantener en privado.

Quienes la conocen aseguran que Calabró disfruta profundamente de la tranquilidad de Barrio Parque, donde suele pasear con su pareja y su hijo sin preocuparse por la mirada de los curiosos. Alejada del circuito mediático, solo es captada de manera esporádica por algún paparazzi, aunque su intención es sostener ese bajo perfil que eligió desde hace años.

Así, la mujer que alguna vez protagonizó una de las historias sentimentales más comentadas del país logró rehacer su vida lejos del espectáculo. Con una familia consolidada, un entorno sereno y una rutina sin estridencias, Sol Calabró, la ex menos mediática de Marcelo Tinelli, transita un presente estable y reservado, muy distinto al huracán mediático que alguna vez la envolvió.