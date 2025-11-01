Quién es Luz, la novia de Iván de Pineda: ex cuñada de Pampita, vinculada a la Realeza y 30 años con el conductor, pero sin boda a la vista

Iván de Pineda y Luz Barrantes, se conocen desde los doce años y construyeron una historia juntos marcada por la cercanía y el bajo perfil. Si bien él la suele mencionar en sus apariciones televisivas, y habla de su manera de manejarse como pareja, lo cierto es que prefieren alejarse de los focos. Tanto es así que ella mantiene sus redes sociales en privado.

Iván de Pineda y Luz Barrantes se conocieron con solo 12 años. Fueron compañeros y compartieron el grupo de amigos, lo que llevó a que estuvieran siempre juntos. Con el paso del tiempo, esa amistad comenzó a tomar otro color, hasta que en el 2000 finalmente se pusieron en pareja.

Desde entonces, la joven, quien también tuvo un paso importante por las pasarelas, lo acompañó en cada etapa de su carrera, pero lejos de las cámaras. A pesar de haber tenido más de 15 años de relación, fue recién en 2018 cuando empezaron a convivir, algo que no deja de sorprender cuando e conductor lo cuenta.

Lo que también llama la atención, es que, pesar del tiempo que llevan juntos, aún no se casaron y no parece que eso vaya a suceder en el corto plazo. De hecho, el propio Iván de Pineda se refirió a eso hace algunos años. “Nos íbamos a casar en marzo, pero no. Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata. El compromiso ya está asumido. Creo que tenemos más que claro qué es lo que hemos elegido”, supo declarar.

A pesar de que el casamiento no aparezca como un plan inmediato, y quizás tampoco en los próximos años, su relación se encuentra en un excelente momento y podría definirse como una de las más estables del ambiente. “Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y haber encontrado a una persona increíble que me acompañe", dijo de Pineda en una entrevista con Florencia Peña, dejando claro cómo se llevan.

Y no es para menos. A pesar de su bajo perfil, Luz Barrantes siempre tuvo un lugar especial en los discursos públicos de Iván de Pineda. Durante los Martín Fierro de Moda, sin ir más lejos, cuando él recibió el galardón de Oro por su destacada trayectoria, le dedicó unas palabras cargadas de emoción que conmovieron a todos los presentes: “Debo agradecer a la persona que hace casi 26 años está conmigo Luchi, ‘La Pocha’, que me banca siempre. Es una divina absoluta”.

La modelo, hermana del polista, pertenece a una familia que siempre estuvo vinculada al mundo del polo. Su tío, Héctor Barrantes, fue un reconocido deportista que se casó con Susan Ferguson, madre de la duquesa de York. Por lo que consolidaron lazos directos con la realeza británica pero manteniendo un perfil bajo al respecto.

El vínculo de Luz Barrantes con Pampita

Uno de los datos que más se destaca a la hora de hablar de Luz, es que supo ser cuñada de Pampita. Como su apellido deja en claro, es hermana de Martín Barrantes, el primer esposo de la modelo. De hecho, en las revistas de la época, se destaca que fue el propio Iván de Pineda quien ofició como una especie de cupido de esa relación.

Los lazos famosos de Luz no terminan allí. Aunque suene difícil de creer, la novia de Iván de Pineda, tiene un vínculo directo con la realeza británica, ya que su tío, Héctor Barrantes, se casó con Susan Ferguson, madre de la duquesa de York. Igualmente, mantiene un perfil muy bajo al respecto.

En una historia que empezó cuando apenas tenían 12 años, Luz Barrantes e Iván de Pineda eligieron recorrer juntos un camino marcado por la moda y el bajo perfil. “La Pocha”, como él la llama con afecto, formó parte del entorno familiar de Pampita durante su relación con Martín Barrantes, pero siempre mantuvo su lugar alejado del foco mediático. Sin casamiento a la vista, su vínculo sigue creciendo con la fuerte convicción de formar una familia.

